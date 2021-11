Landkreis Günzburg

11:45 Uhr

Mann beleidigt Polizei im Kreis Günzburg - das wird teuer

Plus Ein 23-jähriger Mann beleidigte im Landkreis Günzburg zwei Polizisten, die eine Sachbeschädigung aufnehmen wollten. Jetzt stand er vor Gericht.

Von Wolfgang Kahler

Ausgeprägtes Aggressionspotenzial gegenüber Polizisten legte ein 23-Jähriger bei einem eher harmlosen Einsatz an den Tag. Er warf den Beamten üble Schimpfworte an den Kopf und muss dafür nun tief in die Tasche greifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

