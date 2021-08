Polizistinnen und Polizisten in der Region bekommen neuen Dienstausweis

Die Polizei zückt weiß-blau, wenn sie sich künftig ausweist. Wie die Plastikkarte aussieht. Und wie viele Personen sie im Landkreis Günzburg bekommen.

Die Bayerische Polizei erhält neue Dienstausweise. Zukünftig weisen sich die Beamtinnen und Beamten im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit einem in weiß-blau gehaltenen Dienstausweis im Scheckkartenformat aus. Die Umstellung im Polizeipräsidium ist bereits in vollem Gange heißt es in einer Mitteilung. Der neue Ausweis, der die gleiche Größe wie ein neuer Führerschein oder ein neuer Personalausweis hat, ersetzt damit die grünen Papierausweise, die seit rund 35 Jahren in Gebrauch waren. Die neue Plastikkarte ist fälschungssicher, sie enthält mehrere Sicherungsmerkmale, darunter ein Kippbild des Trägers und ein Hologramm. Zusätzlich weist sie unter UV-Licht ein mattes Erscheinungsbild mit gelb leuchtendem Muster auf.

Bisher wurden bestehende Ausweise in regelmäßigen Abständen verlängert und erst nach zehn Jahren getauscht, zukünftig erhalten alle Beamtinnen und Beamten dann neue Ausweise, wenn sich beispielsweise die Amtsbezeichnung, der Name ändert oder das Aussehen der Beamtin oder des Beamten wesentlich abweicht oder aber sie oder er den Polizeiverband wechselt. Neben den Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten erhalten auch alle Beschäftigten der Polizei sowie die Ruhestandsbeamtinnen und -beamten den neuen Ausweis.

206 neue Ausweise für den Landkreis Günzburg

Für den gesamten Präsidialbereich sind das 2163 neue Ausweise. Nicht einmal zehn Prozent entfallen auf die Dienststellen im Landkreis Günzburg, namentlich die Inspektionen in Krumbach, Burgau und Günzburg sowie die in Günzburg angesiedelte Autobahnpolizei. Es sind nach Auskunft eines Präsidiumssprechers exakt 206 neue Dienstausweise für die Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten im Kreis Günzburg. (AZ/ioa)