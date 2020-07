vor 50 Min.

Lebkuchen und Zuckerwatte mitten in Rettenbach

Sascha Rohrhirsch hat in einem Vorgarten an der Rettenbacher Hauptstraße eine Verkaufshütte für Softeis, Popcorn und allerlei Süßwaren eröffnet.

Von Peter Wieser

Mal eben Lust auf frisch gebrannte Mandeln? Vielleicht darf es auch Zuckerwatte oder ein Softeis sein? In Zeiten von Corona ist das schwierig, Märkte gibt es kaum und Stadt- oder Volksfeste schon gar nicht. Davon profitiert nun Rettenbach. In dem Dorf steht nämlich an der Hauptstraße 21 ein Süßwarenstand. Der Rettenbacher Sascha Rohrhirsch hat ihn kürzlich eröffnet.

Doch wie kommt man dazu, im Garten und mitten im Ort, eine Verkaufshütte aufzustellen? Eigentlich ist Rohrhirsch im Bereich Zeltverleih, Verkaufshütten und Gastrozubehör tätig. „Wegen Corona wurden alle Feste und Veranstaltungen abgesagt. Seit März sind meine Einnahmen zu 100 Prozent weggebrochen“, sagt der 38-Jährige. Auch auf dem Günzburger Volksfest wäre er in diesem Jahr vertreten gewesen. Sein Geschäft hätte er auch abmelden und einer normalen Arbeit nachgehen können. „Aber ich liebe mein Unternehmen und aus diesem Grund musste ich mir etwas überlegen.“ Bei Schaustellerkollegen habe er gesehen, dass diese ihre Verkaufshütten in den Gemeinden aufstellten und dort ihr Sortiment verkauften. Also warum nicht auch in Rettenbach? Dazu noch vor der eigenen Haustür.

Nur sonntags und bei Regenwetter zu

Außer sonntags oder wenn das Wetter einmal schlecht ist, hat Sascha Rohrhirsch seine Verkaufshütte jeden Tag von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet und verkauft von Popcorn und Fruchtgummis über Softdrinks, Eiskaffee und Kaffee zu Mitnehmen bis hin zu Lebkuchenherzen all das, was er sonst auf Märkten und Festen anbieten würde. Samstags gibt es sogar Crêpes in den verschiedensten Varianten und mit den unterschiedlichsten Füllungen. Und was Corona betrifft: Ebenfalls nicht zu übersehen sind die Schilder und Hinweise, die an die Abstands- und Sicherheitsregelungen erinnern.

Was sagen die Rettenbacher zu „ihrem“ Süßwarenstand? Rohrhirsch meint lachend: Das Geschäft sei sehr gut angelaufen und er sei zufrieden. Der eine oder andere sei schon etwas überrascht gewesen, immerhin habe es so etwas in Rettenbach noch nie gegeben. Aber es werde gut angenommen, die Leute kämen sogar von auswärts, nachdem sie erfahren hätten, dass es in Rettenbach jetzt gebrannte Mandeln gebe. „Besondere Gegebenheiten erfordern eben besondere Ideen“, fügt er lachend hinzu.

"Auch in Zeiten von Corona braucht der Mensch ein bisschen Licht und Freude"

Zu seinem Unternehmen ist der gelernte Metallbauer dadurch gekommen, dass er, wie er sagt, seit seinen Kindheitstagen in einer Art „Schaustellerschuhen" stecke und immer wieder bei Schaustellerkollegen ausgeholfen habe. Die Verkaufshütte könnte durchaus länger stehen bleiben und Rohrhirsch könnte diese auch dauerhaft betreiben – auch, wenn Corona einmal kein Thema mehr ist. Die Genehmigung hat er. Natürlich will er auch in den anderen Bereichen seines Unternehmens irgendwann wieder weitermachen. Aber im Moment könne man eben nicht planen. Was seine Verkaufshütte betrifft, betont Rohrhirsch: „Ich kann jetzt wieder das machen, wozu ich berufen bin. Es ist doch schön, wenn man einem kleinen Kind eine Zuckerwatte herüberreichen kann. Auch in Zeiten von Corona braucht der Mensch ein bisschen Licht und Freude.“

