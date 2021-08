Leichtathletik

03.08.2021

Deutsche Meisterschaft: Sonja Blöchl aus Freihalden wird Siebte über 400 Meter

Freuen sich über die starken Ergebnisse bei der DM in Rostock: Sprinterin Sonja Blöchl und Trainerin Ursula Schreinert (VfR Jettingen).

Plus Sprinterin des LAZ Kreis Günzburg überzeugt bei den nationalen Titelkämpfen der Jugendlichen auch auf der 200 Meter-Distanz. Die Rahmenbedingungen waren nicht optimal.

Ihren Platz in der Eliteklasse der jungen deutschen Sprinterinnen behauptet hat Sonja Blöchl bei der Deutschen Meisterschaft der U20- und U18-Jugend in Rostock. Die Schülerin aus Freihalden wurde bei den jüngeren Sprinterinnen Siebte über 400 und Zwölfte über 200 Meter. Blöchl war als einzige Sportlerin aus dem LAZ Kreis Günzburg bei den Titelkämpfen an der Ostsee. Ihr Stammverein ist der VfR Jettingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

