Katalysatoren aus Autos in Leipheim gestohlen

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Montag um 19 bis Dienstag um 16 Uhr an zwei Autos, die auf dem Stellplatz eines Gebrauchtwarenhändlers an der Fritz-Wendel-Straße in Leipheim standen, die Katalysatoren gestohlen. Sie wurden laut Polizei vermutlich mit einer Flex abgeschnitten. Der Gesamtschaden an den Wagen beläuft sich auf etwa 100 Euro. (AZ)