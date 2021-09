Luible Logistik aus Leipheim gehört jetzt zur Raben Group

Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 14 Millionen Euro und hat einen eigenen Fuhrpark. Warum es diesen Schritt gegangen ist.

Die Raben Group hat die Luible Logistik GmbH mit Sitz in Leipheim übernommen. Der europäische Logistikdienstleister erweitert damit sein Stückgutnetzwerk auf dem deutschen Markt und stärkt seine Position im kombinierten Verkehr Schiene-Straße. Mit dem Zusammenschluss übernimmt Raben alle 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luible, heißt es in der Pressemitteilung.

Das familiengeführte Unternehmen ist auf den internationalen Stückgut- und Sammelladungsverkehr spezialisiert. Zudem organisiert die Spedition die Distribution von Gütern, die eine besondere Sorgfalt erfordern - wie beispielsweise Gefahrgut. „Ich freue mich sehr, dass wir unser Netzwerk mit Luible erweitern können, insbesondere, weil der erste Kontakt eigentlich unerwartet zustande kam. Während der Corona-Zeit, in einer Phase mit hohem Sendungsaufkommen, hat uns Luible spontan in einer herausfordernden Zeit geholfen. So kam es zu den ersten Gesprächen, die sich dann intensiviert haben“, sagt Raben-Geschäftsführer Ewald Raben.

Mehr als 10.000 Mitarbeiter sind europaweit für Raben tätig

Luible ist seit 1949 auf dem Markt und firmiert seit dem Zusammenschluss von vier Speditionen seit sechs Jahren unter dem heutigen Namen. Das Unternehmen bietet Straßen- und Schienentransporte sowie Kontraktlogistik an. Es erwirtschaftet jährlich einen Umsatz in Höhe von 14 Millionen Euro. Der eigene, 55 Fahrzeuge umfassende Fuhrpark ist auf dem neuesten Stand der Technik und entspricht dabei der europäischen Abgasnorm 6. Mit der Eingliederung in die Raben Group profitieren die Kunden nun von einem deutlich leistungsstärkeren und größeren Netzwerk mit 39 deutschlandweiten Niederlassungen.

Europaweit arbeiten mehr als 10.000 Mitarbeiter für Raben. Die Gruppe verfügt zudem über 8500 Transportmittel und eine Lagerkapazität von rund 1,15 Millionen Quadratmetern. „Die Übereinkunft mit Raben bietet uns neue Möglichkeiten in Deutschland und Europa. Wir haben die Entscheidung im gesamten Familienkreis getroffen“, sagt René Mick, Geschäftsführender Gesellschafter der Luible GmbH. Raben hat in den vergangenen Jahren dynamisch auf dem deutschen Markt investiert und seine langfristige Strategie, den Aufbau eines eigenen unabhängigen Stückgutnetzwerkes, konsequent umgesetzt, heißt es weiter.

Sämtliche Firmenanteile wurden von Luible Logistik aus Leipheim veräußert

Im Hinblick auf die stets steigenden Anforderungen in der Transport- und Logistikbranche und der damit einhergehenden Internationalisierung sowie Globalisierung habe man sich in der Familie dazu entschieden, sämtliche Firmenanteile der Luible Logistik GmbH an ein international ausgerichtetes Transport- und Logistikunternehmen zu veräußern, erklärt Mick weiter. „Innerhalb dieser gefestigten Struktur und dem damit verbundenen breiteren Spektrum an Logistikdienstleistungen werden wir uns als Luible Logistik im hart umkämpften Speditionsmarkt wesentlich besser positionieren können. Wir sind sehr froh - nun innerhalb der Raben Group - hier in Leipheim die Zukunft angehen zu können.“ (AZ)