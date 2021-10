Unbekannter beschädigt in Leipheim geparkten Lastwagen

Welchen Schaden ein flüchtiger Unfallverursacher in Leipheim anrichtet. Polizei sucht Zeugen.

Ein auf einem Parkstreifen an der Straße An der Rollbahn in Leipheim geparkter Lastwagen ist in der Zeit zwischen 19. Oktoberr 2021, 18 Uhr und 20. Oktober, 6.30 Uhr, angefahren und beschädigt worden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach Polizeiangaben unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Lastwagen entstand ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)