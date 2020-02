vor 32 Min.

Leserreisen: Auf den Spuren von Rosamunde Pilcher

Im Juli geht es für unsere Leser in die Grafschaft Cornwall.

Neun Ausflüge plant unsere Zeitung für 2020. Ein Ziel ist der raue Südwesten Englands. Aber es gibt noch viel mehr.

Neun Leserreisen stehen zwischen Mai und November auf dem Programm. Unsere Zeitung fährt mit Ihnen und dem Kooperationspartner Dirr-Reisen ( Jettingen-Scheppach) nur rund 100 Kilometer weit – oder aber macht sich auf in Richtung Großbritannien – je nachdem, was sie wählen. Hier ist unser Überblick in chronologischer Reihenfolge zum Vormerken:

Europa-Park: Das ist ein „Klassiker“ unter den Leserreisen, den wir anbieten. Diesmal geht es allerdings nicht erst kurz vor den Sommerferien ins badische Rust, sondern bereits am Sonntag, 3. Mai. Besucher können den Park erkunden, Gäste der dort entstehenden Livesendung „Immer wieder sonntags“ sein oder beides kombinieren, was es so normalerweise nicht gibt.

Schwarzwald: Eine Schwarzwaldrundfahrt mit Titisee steht am Donnerstag, 4. Juni, auf dem Programm.

In Cornwall spielen viele Geschichten der Bestsellerautorin

Cornwall: Unsere besondere Leserreise führt 2020 vom 11. bis 19. Juli nach Cornwall, eine Grafschaft an der rauen südwestlichen Spitze Englands. Dort werden unsere Gäste auf den Spuren von Rosamunde Pilcher wandeln. In Cornwall spielen viele der Geschichten der vor einem Jahr verstorbenen Bestsellerautorin. Einen Informationsabend dazu wird es im Landgasthof Linde in Günzburg geben – und zwar am Donnerstag, 19. März um 19 Uhr. Dort gibt es auch Informationen über die Fahrt nach Verona.

Verona: Opernfreunde sollten sich den 23. und 24. Juli (Donnerstag und Freitag) notieren. Denn da wird der Brenner überquert, um zu den „Stars of Opera“ zu gelangen. Zu sehen und zu hören ist dann auch Anna Netrebko. Die Reise wird mit Übernachtung und Frühstück sowie einer Stadtführung angeboten.

Nürnberg: In den Ferien zieht es uns – nach dem Tierpark Hellabrunn im vergangenen Jahr – diesmal in den Nürnberger Zoo – und zwar am Dienstag, 4. August.

Eine Stadtführung in Heidelberg

Heidelberg: Dass man sein Herz in Heidelberg verlieren kann, wird schon in einem Schlager besungen. Wer sich einen Eindruck von Heidelberg machen möchte, hat am Samstag, 22. August, die Gelegenheit dazu. Eine Stadtführung gehört nach der mehrstündigen Anfahrt auch dazu.

München: Musical-Freunde haben allen Grund zum Lachen, denn das Ziel der München-Reise am Samstag, 17. Oktober, ist „Der Schuh des Manitu“. Die Kinokomödie von Michael Herbig hat im Jahr 2001 ein Millionenpublikum in Deutschland gesehen.

Stuttgart: Noch einmal Zoo – aber unter besonderen Vorzeichen – haben wir am Samstag, 31. Oktober reserviert. „Halloween in der Wilhelma“ ist die Reise überschrieben.

Turmweihnacht stimmt auf den Advent ein

Abendsberg: Wir beschließen das Reisejahr mit unserer Zeitung am Freitag, 27. November. „Kuchlbauers Turmweihnacht“ stimmt auf besondere Weise auf den Advent ein.

Anmeldungen: Für den Infoabend zur Cornwall-Reise und den Zweitagesausflug nach Verona nimmt unser Kooperationspartner Dirr-Reisen telefonisch unter der Nummer 08225/309910 entgegen. Dort gibt es außerdem Informationen über alle angebotenen Leserreisen. Dafür anmelden kann man sich auch schon. Die Internet-Adresse lautet www.ichfahrmalweg.de (zg)

