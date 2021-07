Franzose fährt auf der A8 ohne Führerschein und ohne Zulassung

Die Fahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm hatten wieder den richtigen Riecher. Auf der A8 stoppten sie einen Franzosen, der einiges auf dem Kerbholz hat.

Einer Streife der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm ist am Mittwochabend auf der A8 ein Fahrzeug aufgefallen, an dem französische Händlerkennzeichen angebracht waren, die in Deutschland grundsätzlich nicht gültig sind. Bei der anschließenden Kontrolle an der Betriebsausfahrt im Burgauer Stadtteil Limbach erhärtete sich für die Beamten der Verdacht, dass hier eine widerrechtliche Benutzung vorlag. Der Fahrer, ein 37-jähriger Franzose, hatte das Fahrzeug in Thannhausen erworben und dort auch im Rahmen einer verbotenen Fernzulassung die nationalen französischen Kennzeichen angebracht.

Das Auto musste er in Limbach stehen lassen

Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis kam bei den Polizisten der Verdacht einer weiteren Straftat auf. Angeblich habe der Fahrer seinen Führerschein in Frankreich vergessen. Eine Recherche über das französische Kontaktzentrum ergab allerdings, dass dem Franzosen die Fahrerlaubnis wegen diverser Verkehrsverstöße entzogen worden ist. Vor Ort musste er nun eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich hinterlegen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten dafür die Fahrzeugschlüssel sicher. (AZ)