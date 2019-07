vor 34 Min.

Manager für Klimaschutz bleibt erhalten

Landkreis muss die Stelle allein finanzieren

Der Landkreis Günzburg will nach dem Auslaufen der zweijährigen Anschubfinanzierung durch den Freistaat die Stelle des Klimaschutzmanagers auch über das Jahr 2019 behalten. Das hat der Kreistag, der am Mittwoch in Ettenbeuren zusammengekommen war, in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. Zuvor hatte Grünen-Fraktionschef Harald Lenz angeregt, diesen Punkt öffentlich zu behandeln. Er fürchtete, dass sich die Kreisräte hinter verschlossenen Türen mehrheitlich von dem Posten verabschieden könnten.

In der Tat zielte eine der Verwaltungsempfehlungen darauf ab. Schließlich muss ab dem Jahr 2020 ausschließlich der Landkreis Günzburg die Finanzierung der Stelle gewährleisten. Landrat Hubert Hafner sprach gestern gegenüber unserer Zeitung von einem „goldenen Zügel“, an dem der Staat die Kommunen halte. Erst werde einem so etwas schmackhaft gemacht, dann ziehe sich in diesem Fall Bayern zurück. Und Hafner ist sehr wohl klar, dass es „in solchen Zeiten“ schwierig und ein falsches Signal wäre, ausgerechnet einen Klimaschutzmanager im Landkreis wieder abzuschaffen.

Die allermeisten Kreisräte hielten es für sinnvoll, die Stelle zu erhalten – trotz der Kostensteigerung. Damit konnte Lenz die Angst genommen werden – und über die Personalie wurde dann ohne Öffentlichkeit debattiert. Denn noch nicht als ausgemacht gilt, dass der bisherige Klimaschutzmanager Oliver Tuschinski, der die Stelle vor über einem Jahr angetreten hat, auch über 2019 in dieser Funktion vom Landkreis Günzburg beschäftigt wird. „Wir sind mit ihm in Gesprächen“, sagte Landrat Hafner dazu, ohne mehr zu verraten. (ioa)

