10:00 Uhr

Massiven Widerstand gegen Polizisten geleistet: 19-Jähriger muss in Haft

Ein 19-Jähriger hat so massiven Widerstand gegen Polizisten geleistet, dass er in eine JVA gebracht wurde.

Zwei Männer benehmen sich im Zug von Ichenhausen nach Günzburg daneben. Als die Polizei hinzukommt, rastet ein 19-Jähriger aus.

Am Sonntagnachmittag meldete ein Fahrscheinkontrolleur, dass sich im Zug von Ichenhausen nach Günzburg zwei Männer aufhalten würden, die angeblich nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte seien. Daraufhin fuhr eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg zum Günzburger Bahnhof.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass nur einer der beiden Tatverdächtigen nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte war. Dieser hatte sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei vom Bahnhofsgelände entfernt. Sein 19 Jahre alter Begleiter war im Besitz einer Fahrkarte.

Fahrscheinkontrolleur wurde beleidigt



Der Fahrscheinkontrolleur gab jedoch gegenüber den Polizisten an, dass er vor etwa drei Wochen von denselben zwei Männern bei einer von ihm durchgeführten Fahrscheinkontrolle beleidigt worden sei. Zudem hätten damals beide Personen keine Fahrkarte gelöst. Wie sich außerdem herausstellte, sollen die beiden Männer am vergangenen Sonntag bei der Kontrolle der Fahrkarten eine Kollegin des Fahrscheinkontrolleurs angespuckt und mit abfälligen Gesten beleidigt hatten.



Bei der Feststellung seiner Identität zeigte sich der 19-Jährige gegenüber den Polizeibeamten unkooperativ und aggressiv. Er weigerte sich, seine Personaldokumente herauszugeben oder seine Personalien anzugeben. Als die Beamten den Mann daraufhin durchsuchen wollten, leistete der 19-Jährige massiven Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin, in dem er diese zu Boden stieß. Letztlich gelang es nur unter Hinzuziehung weiterer Streifenbesatzungen und unter Anwendung von körperlicher Gewalt, den Mann in den Griff zu bekommen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Fahndung nach dem zweiten Mann eingeleitet



Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde unverzüglich eine Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen eingeleitet. Dieser, ein 21-Jähriger, wurde von den Einsatzkräften festgestellt und seine Personalien ermittelt.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte sowie der Körperverletzung, Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Der 21-Jährige muss mit einem Strafverfahren wegen des Verdachtes der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.



Der 19-Jährige wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Mann wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (zg)

