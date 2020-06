vor 17 Min.

Mehr Beschäftigte mit Krankmeldung

Corona spielt dabei keine große Rolle

Während der Corona-Pandemie wurden deutlich mehr Krankmeldungen verzeichnet als im Vorjahr. So meldet die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) einen durchschnittlichen Zuwachs von 54 Prozent. Die Diagnose Corona selbst spielt in diesem Zeitraum mit durchschnittlich 1,5 Prozent jedoch nur eine untergeordnete Rolle. „Uns liegt darüber hinaus noch keine Auswertung nach Krankheitsursachen vor, aber schon jetzt lässt sich sagen, dass sich während der Hochphase der Corona-Pandemie deutlich mehr Versicherte krankgemeldet haben als in den Vorjahren“, erklärt der AOK-Direktor in Günzburg, Hermann Hillenbrand.

In den Osterferien hat sich dagegen die Zahl der Krankmeldungen jedoch wieder normalisiert und lag sogar im Schnitt um vier Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Während für 2020 noch keine detaillierte Analyse der Krankenstandszahlen vorliegt, stehen aktuelle Auswertungen für 2019 jetzt zur Verfügung. Demnach sind AOK-versicherte Arbeitnehmer im Landkreis Günzburg kränker als im bayernweiten Vergleich. Mit 5,3 Prozent liegt der Krankenstand über dem bayerischen Durchschnitt von 4,8 Prozent.

Atemwegserkrankungen sind darunter mit 45 Prozent der häufigste Grund für Krankschreibungen. „Geht es um die Dauer der Erkrankung, so verursachen Muskel- und Skeletterkrankungen mit rund 35 Prozent die meisten Ausfalltage“, erklärt Hillenbrand. Statistisch gesehen war deswegen im vergangenen Jahr jeder AOK-versicherte Arbeitnehmer aus dem Landkreis Günzburg 6,6 Tage krankgeschrieben. 2,8 Fehltage ergaben sich aus Atemwegserkrankungen, 3,4 Krankheitstage wegen Verletzungen. (zg)

