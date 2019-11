vor 39 Min.

Menschen im Betreuten Wohnen klagen über kalte Heizung

In der Seniorenwohnanlage in Burgau wird die Heizungsanlage getauscht. Doch davor gab es einige Probleme, berichten die Bewohner.

Von Christian Kirstges

Da die alte nicht mehr richtig funktioniert, wird diese Woche eine neue Heizung in der Seniorenwohnanlage in Burgau eingebaut. Doch wie unserer Zeitung mehrere Menschen aus dem Betreuten Wohnen sagen, die namentlich hier nicht genannt werden möchten, hätten sie am Wochenende mehr oder minder im Kalten sitzen müssen.

Ein Angehöriger berichtet, dass die Heizkörper in der Wohnung einer Frau bis mittags zur Hälfte der normalen Leistung warm geworden seien, ab dem Nachmittag seien sie dann kalt gewesen. Angesichts der Außentemperaturen sei es schnell gegangen, bis die Räume ausgekühlt waren. In einer anderen Wohnung hätten die Heizkörper überhaupt keine Leistung gebracht. „Das geht schon seit Wochen so.“

Der Hausmeister musste immer wieder Wasser nachfüllen

Der Kessel habe wohl ein Leck, weshalb der Hausmeister immer wieder Wasser nachfüllen müsse. Bereits im August sei im Gespräch gewesen, die ganze Anlage zu erneuern, doch erst jetzt geschehe etwas. Auch die ganze Kommunikation der Heizungserneuerung sei so schlecht gelaufen, dass Bewohner dachten, während des Umbaus müssten sie ohnehin für mehrere Tage auf Wärme und warmes Wasser verzichten.

Eine Frau spricht davon, dass die Probleme seit Anfang Oktober bestünden, es kümmere sich aber keiner und die volle Miete zahle sie auch weiter. Zwar werde während des Einbaus der neuen Anlage eine Notheizung installiert, aber sie zweifelt, ob die Wärme bis zu ihren Räumen kommt. Teilweise haben sich die Bewohner mit Heizplatten beholfen. Ein Mann sagt, seit sechs Wochen funktioniere die Heizung „nicht gescheit“. Bei ihm im ersten Stock gehe es zwar, in der zweiten Etage des Nachbarblocks aber „frieren die Leute. Eine Zumutung ist das.“ Von dem Problem sei die ganze Seniorenwohnanlage betroffen.

Hausverwaltung: Es gab nur eine Beschwerde

Vertreten wird die Wohnungseigentümergemeinschaft durch die Hausverwaltung, die Immobiliengesellschaft Müller in Krumbach. Deren Geschäftsführer Peter Endres hatte gegenüber unserer Zeitung zunächst davon gesprochen, dass die Versorgung mit Wärme und warmem Wasser nur während dem Ausbau der alten Heizungsanlage und dem Einbau der neuen sowie dem An- und Abschließen der Notheizung für etwa drei Stunden an zwei Tagen unterbrochen würde. Ansonsten sicherte er zu, dass es für die Bewohner keine Probleme gebe, außer dass die Heizkörper wegen des Lecks derzeit nicht die volle Leistung hätten.

Mit den Beschwerden der Leute in der Wohnanlage konfrontiert, sagt er nun, dass der Hausmeister zwar regelmäßig Wasser nachgefüllt, aber die alte Heizung wohl doch nicht die ausreichende Leistung in allen Wohnungen gebracht habe. Am Wochenende habe jedoch keiner das Notfalltelefon der Hausverwaltung angerufen, und nur eine Frau habe moniert, dass Heizkörper nicht funktionierten. Am Sonntagmorgen sei die alte Anlage in der Tat ausgefallen, der Hausmeister habe sich aber gekümmert. Die Dame solle eine Entschädigung bei der Miete bekommen, eine kleine Notheizung für die Wohnung habe sie abgelehnt. Wenngleich es natürlich keine gute Situation sei, könne es vorkommen, dass eine Heizung am Wochenende ausfällt.

Bewohner der Anlage in Burgau wurden mit Aushängen informiert

Die bisherige Anlage habe tadellos funktioniert, aber im vergangenen Monat sei dann der Defekt aufgetreten. Man habe sofort alles in die Wege geleitet, um eine neue zu bekommen. Angesichts der Auftragslage der Handwerker sei das ohnehin sehr schnell gegangen. Endres hofft, dass die neue Heizung am Mittwoch oder Donnerstag in Betrieb genommen werden kann. Die Bewohner seien auch mit Aushängen über alles unterrichtet worden, womöglich habe aber angesichts des Alters nicht jeder alles genau erfasst.

Betreut werden die Menschen im Betreuten Wohnen seit 1996 vom Krankenpflegeverein Burgau, der im selben Gebäudekomplex sitzt. Vorsitzender Josef Knöpfle sagt, dass sich bei ihm oder den Mitarbeitern niemand beschwert habe. Er bestätigt, dass bei der Eigentümerversammlung über die Probleme mit der alten Heizung informiert worden sei, und die Bewohner seien auch mit mehreren Aushängen über die Umstellung unterrichtet worden. Von Problemen seit Monaten könne jedenfalls keine Rede sein.

Caritas lobt die Eigentümer

Die Caritas, deren Mitglied der Krankenpflegeverein ist, erklärt, beide gehörten nicht der Eigentümerversammlung an. Aber die Vermieter hätten die Mieter vergangene Woche informiert, betont Sprecher Bernhard Gattner. Auf jeden Fall sei es begrüßenswert, dass die Eigentümer die Entscheidung zum Heizungstausch nicht hinausgeschoben, sondern zeitnah dafür Sorge getragen hätten, dass die Heizung in dem Gebäude wieder funktioniert.

