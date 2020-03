vor 32 Min.

Michael Fritz: „Ansiedeln von Ärzten ist wichtig“

Michael Fritz will Bürgermeister in Jettingen-Scheppach werden.

Zur Kommunalwahl stellt unsere Zeitung den Bürgermeisterkandidaten fünf einheitliche Fragen.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Mit Engagement und frischem Wind möchte ich mich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger mit meiner ganzen Kraft engagieren und den Markt Jettingen-Scheppach voranbringen, die Zukunft dabei fest im Blick und die schönen Traditionen wahrend.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Neben der konsequenten Weiterführung von begonnenen Projekten wie dem Bau einer neuen Dreifach-Turnhalle, die Verbesserung der Parksituation am Bahnhof und die Gestaltung des Rathausplatzes möchte ich mich für das Ansiedeln von Ärzten und den Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Schüler einsetzen, ferner Planungen für bedarfsgerechte Einrichtungen in der Seniorenbetreuung angehen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

„Auf die Nerven gehen“ finde ich die falsche Formulierung. Aber gut, es ärgert mich durchaus, wenn die Parteipolitik das sachbezogene Arbeiten in einer Gemeinde erschwert. Denn in unseren Kommunen muss das Miteinander in der Bürgerschaft, aber auch in den Gemeinderäten oberste Priorität haben.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Einer meiner vielen Lieblingsorte im Markt Jettingen-Scheppach ist die Wallfahrtskirche Allerheiligen. Ich mag die Atmosphäre, die einen schon erfasst, wenn man die Stufen hochgeht, dazu die herrliche Natur und die 200 Jahre alte, schöne Kirche, auch die gemütliche Wirtsstube vom Holgawirt.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten Barack Obama. Er hat als junger Mann Verantwortung übernommen und unter anderem die Gesundheitspolitik in die richtige Richtung geführt. Mit ihm würde ich gerne über „Gott und die Welt“ diskutieren.

Zur Person Michael Fritz

Michael Fritz wurde am 23. Dezember 1984 in Krumbach ( Schwaben ) geboren. Er will Bürgermeister in Jettingen-Scheppach werden. Nominiert wurde er von CSU und Jungbürgern.

verlobt, römisch-katholisch. Ausbildung/Beruf seit 2002 beim Steuerbüro Botzenhart & Maier in Jettingen-Scheppach angestellt. Zuerst als Auszubildender und danach als Steuerfachangestellter.

seit 2002 beim Steuerbüro Botzenhart & Maier in angestellt. Zuerst als Auszubildender und danach als Steuerfachangestellter. Freizeit/Hobbys Fritz mag Radfahren, er wandert gerne und spielt Musik.

Fritz mag Radfahren, er wandert gerne und spielt Musik. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Michael Fritz ist Mitglied des Stadtrates der Stadt Burgau , Feuerwehrreferent der Stadt Burgau , Aktiver Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr Unterknöringen. Außerdem ist er Pfarrgemeinderat in der Pfarreiengemeinschaft Burgau , zudem Musiker und Sänger der Schwaben-Combo in Jettingen , Musiker und Vorsitzender der Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau , und darüber hinaus stellvertretender Vorsitzender des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirk 12 Günzburg . (gz)

