Motorradfahrer stoßen frontal zusammen

Ein Mann wird schwer verletzt in die Klinik geflogen. Die Straße zwischen Rieden und Kissendorf bleibt über Stunden gesperrt.

Zwei Motorradfahrer sind am Samstagnachmittag zwischen Rieden und Kissdendorf mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Einer der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Frontalzusammenstoß: Motorradfahrer schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei kollidierte ein 25-jähriger von Großkissendorf in Richtung Rieden fahrender Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden 33-Jährigen, der mit einem Motorrad mit Beiwagen unterwegs war. Einer der Beteiligten wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, der andere kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Totalschaden an beiden Krädern in Höhe von 14 000 Euro.

Staatsstraße nach dem Unfall stundenlang gesperrt

Am Unfallort waren neben dem Rettungshubschrauber und der Polizei noch etwa 20 Kräfte der Feuerwehren Anhofen und Rieden im Einsatz. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße war zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bis in die Abendstunden gesperrt. (zg)

