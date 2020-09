vor 34 Min.

Pilgern entlang von Kreuzen und Bildstöcken in Burgau

Helmut Findler hat ein Buch über mehr als 70 Kleindenkmäler, Feldkreuze und Bildstöcke in Burgau und den Stadtteilen verfasst. Das Titelbild zeigt das Flurkreuz am „Käppelewirts Gängle“ am nördlichen Stadtwaldrand von Burgau.

Plus Helmut Findler hat ein Buch über Kleindenkmäler in Burgau und den Stadtteilen verfasst. Manche erzählen eine besondere Geschichte.

Von Peter Wieser

Kann man in Burgau pilgern? Man kann. „Pilgern in Burgau“, so lautet der Titel des Buches, das Helmut Findler verfasst hat. Der 82-jährige gebürtige Burgauer beschreibt darin auf 180 Seiten Kapellen, Kreuze und Bildstöcke in der Markgrafenstadt und ihren Stadtteilen. Man könne einen schönen Rundweg laufen und das durchaus als pilgern bezeichnen, erklärt er. Auf den letzten Seiten des Buches sind Karten dargestellt, in denen ihre Standorte eingezeichnet sind.

Helmut Findler beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Kleindenkmälern und hat zahlreiche, von Rechbergreuthen bis Limbach, schon beschrieben. Flurkreuze und deren Geschichte, auch die Darstellung der Christusfigur, das alles habe ihn schon immer interessiert. „Von den ganz alten Kreuzen erfährt man nur noch wenig. Einige sind schon verschwunden“, bedauert er. Immer wieder habe man ihn angesprochen, ob er seine Recherchen nicht publizieren wolle. Auslöser für das Zusammenstellen der Unterlagen und zum Entstehen des Buchs sei letztlich Burgaus Zweite Bürgermeisterin und frühere Stadtarchivarin Martina Wenni-Auinger gewesen, die ihn mit ihrem Archivwissen wesentlich unterstützt habe.

Ein Kreuz in Burgau hat ihn besonders fasziniert

Mehr als 70 Kleindenkmäler sind in dem Buch dokumentiert und mit aktuellen Bildern und solchen aus vergangenen Zeiten beschrieben, mit Flurnummern sowie Flur- und Straßennamen, aber auch mit ihrer Geschichte – soweit diese nachvollziehbar war. „Die meisten wissen gar nicht, dass es so viele sind, wie sie heißen und wo sie sich befinden“, sagt Helmut Findler. Fasziniert habe ihn „Demharters Kreuz“ am Burgauer Herrenweg. Andreas Demharter, seinerzeit Stadtpfarrmesner in der Markgrafenstadt und seine Frau Wally ließen es 1910 errichten. „Ein krankes Kind der Eheleute war letztendlich der ausschlaggebende Grund, warum das ,Demharter Kreuz‘ für insgesamt 100 Mark aufgestellt wurde“, erklärt der Autor in seinem Buch.

Bei der Renovierung des Kreuzes 2010 wurde in einem hohlen Fundamentstein eine Tonflasche mit Dokumenten gefunden, in denen Andreas Demharter in Sütterlinschrift zu seiner persönlichen Situation Stellung nimmt und den Grund für die Errichtung des Kreuzes nennt. Eines der zahlreichen anderen Kleindenkmäler, die Helmut Findler beschreibt, ist das „Meisterkreuz“ am Schulweg in Großanhausen. Errichtet wurde es 1907 von der Gemeinde auf Verlangen mehrerer Bürger, nachdem das gemeindliche Feldkreuz „abgebrochen und gänzlich zerfallen“ war. Im Sommer 2003 hatte der Blitz in dieses eingeschlagen und das Eisenkreuz mit Christuskorpus vom Steinsockel abgetrennt. 2006 wurde das „Meisterkreuz“ nach seiner Restaurierung wieder eingeweiht. Auch das hat Helmut Findler dokumentiert.

Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt

Er habe das Christlich-Kulturelle festhalten wollen. „Vieles wird nur wenig instandgehalten und ist dem Verfall preisgegeben, Neues wird kaum noch erstellt“, betont Helmut Findler. Zehn Euro kostet ein Exemplar, den Erlös möchte er für einen guten Zweck spenden. „Pilgern in Burgau“ ist in einer Auflage von 200 Stück im Eigenverlag erschienen. Erhältlich ist es im Pfarrbüro am Burgauer Kirchplatz, bei der Buchhandlung Pfob sowie bei Helmut Findler selbst, Telefon 08222/5564.

