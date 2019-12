14:00 Uhr

Polizei gibt Tipps für den richtigen Umgang mit Feuerwerk

Für viele gehören sie einfach zur Silvesternacht dazu: Raketen und Böller, um lautstark das neue Jahr begrüßen. Dabei gibt es aber auch einiges zu beachten.

Das Jahresende rückt mit großen Schritten näher und damit auch die Vorfreude auf die kommende Silvesterfeier. Damit diese unfallfrei und ohne ärgerliche Zwischenfälle stattfindet, bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West um Beachtung einiger weniger, aber wichtiger Hinweise im Umgang mit Böllern und Raketen.

Leider kommt es im Zusammenhang mit dem unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern immer wieder zu Unfällen mit hohen Sachschäden, aber auch mit teils schwerwiegenden Verletzungen von Personen, insbesondere wenn illegale oder selbst gebastelte Feuerwerkskörper verwendet werden.

Bußgelder von bis zu 50 000 Euro

Bei Verstößen sind laut Polizei Bußgelder von bis zu 50000 Euro sowie Freiheitsstrafen möglich. Die Strafen seien entsprechend hoch angesetzt, um die Verletzungsgefahr durch Feuerwerk und explosionsgefährliche Stoffe zu verdeutlichen und den verantwortungslosen Umgang möglichst einzudämmen.

Die Polizei bittet um die Beachtung folgender fünf Punkte:

Gefahren durch „Polen-Böller“ : Die Polizei warnt eindringlich vor nicht zugelassenem Feuerwerk (sogenannte „Polen-Böller“). Sie sind oftmals nicht einheitlich gefertigt, was beispielsweise die Zündzeiten oder auch die Wucht der Detonation unberechenbar macht. Personen werden in vielen Fällen schwer im Gesicht, vor allem an den Augen, aber auch an Händen und Unterarmen verletzt, was zu lebenslangen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Geprüftes und damit handhabungssicheres Feuerwerk sind zu erkennen an einer Registriernummer und einem CE-Zeichen; deutsche Fabrikate sind mit der Kennzeichnung „BAM“ ( Bundesanstalt für Materialforschung ) versehen.



Feuerwerk kann zwar ab dem 28. Dezember erworben werden, das Abbrennen ist nach Angaben der Polizei allerdings nur an Silvester, 31. Dezember, sowie am Neujahrstag erlaubt.

Silvester: Traditionen zum Jahreswechsel 1 / 11 Zurück Vorwärts Den Namen Silvester für den 31. Dezember gibt es in einigen europäischen Sprachen: auf Italienisch (Notte di San Silvestro), Französisch (Reveillon de la Saint-Sylvestre), Polnisch (Sylwester), Tschechisch (Silvestrovské oslavy) und Deutsch (Silvester).

Das Jahresende wurde bereits bei den Römern gefeiert, erstmals zu Beginn des Jahres 153 v. Chr. Damals wurde der Jahresanfang vom 1. März auf den 1. Januar verlegt.

Es folgten weitere Kalenderreformen. Im Jahr 1582 verlieh eine solche dem Jahresende den aus dem Italienischen stammenden Namen Silvester (deutsch: Waldmensch).

Damals wurde der letzte Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 31. Dezember verschoben, den Todestag von Papst Silvester I. Dieser war am 31. Dezember 335 gestorben und zum Tagheiligen ernannt worden.

Im deutschsprachigen Raum beginnt das neue Jahr oft mit Feuerwerk, Böllern und Bleigießen. Häufig wird Glücksklee verschenkt und Sekt getrunken.

Klassiker wie die Folge «Silvesterpunsch» der WDR-Serie «Ein Herz und eine Seele» oder «Dinner for One» laufen im Fernsehen.

Das Feuerwerk sollte früher im animistischen Glauben böse Geister vertreiben.

Heute drückt es die Vorfreude auf ein neues, unbeschriebenes Jahr aus.

Im Christentum war Silvester ursprünglich ein Heiligen-Gedenktag.

Vielerorts wird er heute mit Glockengeläut und nächtlichen Gottesdiensten gefeiert.

Darin werden meist Themen wie Vergänglichkeit, Neuanfang und Hoffnung behandelt.

Die Polizei rät dazu, sich auch vorab zu informieren, ob es in der Heimatgemeinde Bereiche gibt, in denen die Benutzung von Feuerwerk gänzlich untersagt ist. „Denken Sie dabei auch an Krankenhäuser und Altenheime sowie Kirchen im Umfeld“, heißt es in einer Stellungnahme der Polizei. (zg)

