Eine Verletzte und 12.000 Euro Schaden bei Unfall in Rettenbach

Auf der Hauptstraße in Rettenbach sind zwei Autos kollidiert. Die Feuerwehr regelte den Verkehr.

Ein Verkehrsunfall mit circa 12.000 Euro Sachschaden hat sich am Donnerstagmorgen in Rettenbach ereignet. Ein 22-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Hauptstraße unterwegs war, wollte an der Staatsstraße nach links in Richtung Günzburg abbiegen.

Beim Abbiegen in Rettenbach übersah ein Autofahrer ein anderes Auto

Er übersah laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 58-Jährigen, die in nördlicher Richtung fuhr. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Frau leicht verletzt. Die Feuerwehr Rettenbach war zur Verkehrslenkung im Einsatz. (AZ)