Schlechteres Ergebnis für Sandra Dietrich-Kast

Plus Fünfeinhalb Prozentpunkte weniger erhält die Rettenbacher Bürgermeisterin. Zu erreichen ist sie am Wahlabend nicht.

Bereits seit 2008 ist Sandra Dietrich-Kast ( CSU) Bürgermeisterin der Gemeinde Rettenbach. Und das wird sie auch bleiben. Als einzige Kandidatin angetreten, sprachen ihr jetzt allerdings nur noch 68,4 Prozent der Bürger wieder das Vertrauen aus. Ihr Ergebnis ist somit um einiges schlechter als im Jahr 2014: Damals holte sie 73,9 Prozent der Stimmen – auch schon ohne Gegenkandidaten. Die Wahlbeteiligung war in diesem Jahr mit 64,6 Prozent vergleichbar mit der damals, aber etwas höher: Sie lag 2014 bei 63 Prozent.

Auf mehrfache Anrufe unserer Zeitung am Sonntagabend reagierte Sandra Dietrich-Kast nicht. 2014 hatte sie sich noch sehr erfreut über das Vertrauen der Bevölkerung gezeigt. Sie habe „ein hohes Ziel“ damit erreicht, weiter Bürgermeisterin der Gemeinde Rettenbach bleiben zu dürfen, sagte sie damals.

Viel sei in der Gemeinde in den vergangenen zwölf Jahren bereits erreicht worden, hatte sie bei ihrer Nominierungsversammlung für die jetzige Wahl erklärt. Dazu zählen die Sanierung der Ortsdurchfahrt Rettenbach, der Neubau der Kindertagesstätte mit Kinderkrippe, Kindergarten und Hort, der Bau des Geh-, Rad- und Wirtschaftswegs entlang der GZ31 mit Unterführung an der Staatsstraße 2028, der Kauf von neuen Feuerwehrfahrzeugen für die Wehren Harthausen und Remshart sowie die Sicherung der Wasserversorgung. Derzeit läuft der Ausbau mit Glasfaser bis zum Haus. Für die nächsten Jahre will sie die Schwerpunkte dort setzen, wo sich Rettenbach als Wohnort und Wirtschaftsstandort stärken lässt. Wichtig ist ihr dabei vor allem das Dorfentwicklungskonzept, in das möglichst alle im Ort eingebunden werden sollen. (cki)