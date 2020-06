vor 38 Min.

Schmorbrand in ICE: Einsatz im Bahnhof Günzburg

Ein Großaufgebot ist zu dem Intercity-Express in den Bahnhof Günzburg geeilt. Denn zunächst klang die Lage dramatisch.

Für Aufregung gesorgt hat ein Großaufgebot von Einsatzkräften, das am Freitagabend zum Bahnhof Günzburg eilte. Grund dafür war ein gemeldeter Brand in einem ICE. Tatsächlich war die Lage dann weit weniger schlimm. Es war gegen 20.44 Uhr im zweiten Wagen nach dem Triebkopf des ICE 990 von München nach Frankfurt auf Gleis 3 zu einer Rauchentwicklung gekommen. Grund dafür war ein technischer Defekt an der Klimaanlage, woraufhin Kondenswasser in die Elektrik der Klimaanlage tropfte. Dies sorgte dann für einen Schmorbrand, was die Feuerwehr nach dem Öffnen der Deckenverkleidung feststellte. Die Schadstelle wurde noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Zwei Zugbegleiter hatten den Wagen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits geräumt. Beide wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Günzburg gebracht, da sie den Rauch eingeatmet hatten. Verletzt wurden weder die Zugbegleiter noch die Fahrgäste. Der Zug fuhr mit einer Brandwache der Deutschen Bahn AG zur Reparatur zurück nach München.

Die etwa 100 Fahrgäste konnten mit einiger Verzögerung ihre Fahrt schließlich in einem Ersatzzug fortsetzen. Somit konnten auch die alarmierten Feuerwehren, darunter die Freiwillige Feuerwehr Günzburg, das Technische Hilfswerk und mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes schließlich wieder die Rückfahrt antreten. (obes)

