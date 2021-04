Schnelleres Internet für 520 Haushalte

Telekom investiert in das Leipheimer Netz

Die Telekom baut ihr Netz in Leipheim im Bereich Dr.-Rau-Straße, Grasiger Weg, Hintere Gasse, Kirchstraße und Wallgrabenstraße aus. Etwa 520 Haushalte bekommen ab Fertigstellung schnelles Internet. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Dafür wird das Unternehmen drei Verteiler aufstellen oder mit moderner Technik ausstatten, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Telekom wertet mit der geplanten Investition nicht nur unsere Stadt, sondern jedes einzelne Grundstück im Ausbaugebiet auf“, sagt Christian Konrad, Bürgermeister von Leipheim. „Ein schneller Internet-Anschluss gehört heute zu den wichtigsten Forderungen, die von Bürgern an uns als Politiker gestellt werden.“

„Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch Leipheim dabei“, sagt Markus Sand, Regionalmanager der Deutschen Telekom. „Unsere Planung steht. Firmen werden beauftragt, Genehmigungen für die Baustellen eingeholt. Ab Sommer/Herbst 2021 rollen die Bagger.“

Zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler am Straßenrand verlegt die Telekom Glasfaserkabel. Das erhöht das Tempo der Datenübertragung deutlich. Die grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen umgebaut. Hier wandelt sich das Lichtsignal in ein elektrisches Signal. Von dort geht es über das bestehende Netz zum Anschluss der Kunden. Die Übertragungstechnik beseitigt elektromagnetische Störungen und ermöglicht dadurch höhere Bandbreiten. (AZ)