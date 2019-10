09.10.2019

Showroom für Thannhausen

Keine Produktion mehr: Rauscher F.X. in Thannhausen wird zum Service-Zentrum umgebaut.

Rauscher F.X. wird zum Service-Zentrum

Als Tochter der französischen Provost-Gruppe baut die Rauscher F.X. Lagertechnik GmbH ihren Kundenservice für die Planung, Konstruktion und Montage komplexer Fachbodenregalanlagen weiter aus, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dafür wird am Standort Thannhausen in ein Kundenservice-Center mit Showroom investiert.

Hintergrund ist eine strategische Entscheidung der europaweit tätigen Provost Gruppe. Sie konzentriert im Rahmen eines Konzernumbaus in Deutschland ihre Expertise für die Konstruktion und Betreuung von Regalanlagen.

In diesem Zuge fasst sie Produktion bei einer gruppenweiten Fertigungstiefe von fast 80 Prozent an bestehenden Produktionsstandorten in Frankreich und Polen zusammen. Die Anlagen und Maschinen aus Thannhausen wurden bereits komplett verlagert. Für die intensive Kundenbetreuung sucht das Unternehmen zwei weitere Gebietsverkaufsleiter für Nordrhein-Westfalen und Brandenburg.

So aufgestellt könne der schwäbische Spezialist für Fachbodenregalanlagen seine Kunden aus Industrie und Handel mit Schwerpunkt E-Commerce von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme besser begleiten, heißt es in einer Mitteilung, die das Unternehmen herausgegeben hat.

„Mit mehr Manpower für die kundennahe Projektbetreuung setzen wir unsere Ideen schneller um. Wir holen in der Planung das Maximum aus Räumen heraus, bilden Lagerprozesse bestens ab und stellen eine pünktliche und vor allem fehlerfreie Inbetriebnahme sicher“, wird Frédéric Meyer, der seit Juli dieses Jahres die Geschäfte in Thannhausen leitet, in dem Schreiben zitiert. (zg)

