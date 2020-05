17:01 Uhr

So schlägt sich die Maskenpflicht in der Praxis

Plus Nach einer Woche ziehen Ladenbesitzer aus Günzburg eine positive Bilanz: Kunden tragen ihren Atemschutz gewissenhaft. Privat gehen die Ansichten jedoch auseinander.

Von Lara Schmidler

Noch vor wenigen Wochen war es in Deutschland kaum vorstellbar, auf der Straße Menschen mit Atemschutzmasken zu begegnen – seit Montag ist die Maske beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Und dass sich die Bürger vorbildlich daran halten, kann Sabine Schmid, Inhaberin des Lebensmittelladens „Tee, Kaffee & Lifestyle“ in Günzburg, bestätigen. „Bisher hatten nur zwei Leute keine Maske auf“, erzählt sie. Diese Kunden habe sie wieder vor die Tür geschickt und ihnen die gewünschten Waren nach draußen gebracht.

Die meisten Menschen tragen die Masken falsch Ihre eigenen Masken kauft Schmid einerseits in der Apotheke, zum anderen bekommt sie wiederverwendbare Masken aus der Schneiderei „Biggis Nähstübchen“, die sie auch in ihrem Laden verkauft. Doch auch wenn Schmid in ihrem eigenen Geschäft und privat beim Einkaufen auf die Einhaltung der Maskenpflicht achtet, hält sie persönlich nichts davon. „90 Prozent der Leute haben die Masken sowieso nicht richtig auf“, sagt Schmid, die bereits im medizinischen Bereich gearbeitet hat. Denn viele ziehen die Masken unter das Kinn, wenn sie einen Laden verlassen, oder heben sie kurz an, um frische Luft zu schnappen. Im Laden von Sabine Schmid kann man wiederverwendbare Masken kaufen. Privat ist Schmid gegen die Vorschrift. Zudem sei die Maske eine Atembehinderung. „Man bekommt keine Frischluft und atmet ständig Kohlenstoffdioxid ein, was schädlicher ist, als ohne Maske herumzulaufen“, sagt sie. Aus ihrer Sicht reiche es aus, Abstand zu halten und auf die gängigen Hygienevorschriften, wie Hände zu waschen und in die Ellenbeuge zu niesen, zu achten. Masken helfen, die Pandemie einzudämmen Anderer Meinung ist Claudia Strauch. Ihr gehört der „Mode Store Claudia“ in Günzburg. Sie spricht sich ganz klar für die Maskenpflicht aus, denn: „Man muss die Pandemie eindämmen – auch wenn es beschwerlich ist.“ Wenn der Laden leer ist, nimmt sie die Maske allerdings auch mal ab, um freier atmen zu können. Claudia Strauch findet es sinnvoll, das Tragen von Masken zur Pflicht zu machen. Wenn keine Kunden da sind, nimmt sie den Atemschutz allerdings ab. Aktuell dürfen zwei Kunden auf einmal in ihr Geschäft, natürlich nur mit Maske. Das sei gar kein Problem, ohne sei noch nie jemand aufgetaucht. Am Montag haben bereits fünf Kunden im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand vor ihrem Laden gewartet – und das ganz ohne Beschwerden. „Viele fragen auch selbstständig nach, ob sie reinkommen dürfen oder noch warten sollen.“ Gute Erfahrung hat auch der Augenoptikermeister und Inhaber von „Danner Optic Event“ Friedrich Danner in der vergangenen Woche gemacht. In seinem Laden müssen sich die Kunden neben der Maskenpflicht direkt nach dem Eintreten die Hände desinfizieren. „Das hat jeder Kunde bisher sofort respektiert“, lobt Danner. Seiner Meinung nach ist eine Maskenpflicht für einige Monate tragbar. Eine Maske und ein zusätzlicher Gesichtsschutz für die Gesundheit Viele Kunden tragen einen selbstgenähten Atemschutz, Danner verlässt sich auf eine FFP2-Maske. Diese hat er auch vor der Pandemie bereits für die Fertigung von Holzbrillen verwendet, um keinen Staub einzuatmen. FFP2-Masken werden auch im Krankenhaus getragen. Sie filtern die Luft und schützen sowohl den Träger als auch dessen Umfeld vor einer Infektion. Und das ist für Danner besonders wichtig, denn er hat eine transplantierte Leber – und gehört damit zur Risikogruppe. „Für Menschen mit transplantierten Organen gibt es offiziell keine besonderen Empfehlungen zum Eigenschutz“, erklärt er. Trotzdem trägt er zusätzlich zu seiner Maske bei Kundenkontakt noch einen Gesichtsschutz. „Als Optiker kommt man den Kunden ja sehr nahe, wenn man zum Beispiel den Sitz der Brille überprüft – so bin ich geschützt.“ Das könnte Sie auch interessieren: Der Mangel an Alternativen

