Tennis

vor 49 Min.

Der neue Präsident des TC Günzburg sieht sich als Teamspieler

In seiner langen Laufbahn als aktiver Tennisspieler hat Harry Bandl nie ein Funktionärsamt im TC Günzburg übernommen. Jetzt, als 76-Jähriger, ist er gut gelaunter Präsident des Vereins.

Plus Der 76-jährige Harry Bendl ist neuer Vorsitzender des TC Günzburg. Wie er den 300 Mitglieder starken Verein aufstellen möchte und was ihm am Herzen liegt

Von Jan Kubica

Hätten diverse Knie- und Schulteroperationen seine Sportleidenschaft nicht gebremst, Harry Bendl würde wohl heute noch ziemlich aktiv Tennis spielen. Seit frühen Lebensjahren war das schöne Spiel auf rotem Sand sein Steckenpferd, der heute 76-jährige Bauunternehmer im Ruhestand war schon als kleiner Bub Mitglied im TC Günzburg, den seine Eltern einst mit gegründet hatten. Was lag da näher, als Ja zu sagen, als ihn der Ruf der aktuell ungefähr 300 Mitglieder erreichte, die Nachfolge von Peter Dirlmeier anzutreten und den Posten des Vorsitzenden zu übernehmen. Gerne hat er das getan, seine Zusage freilich mit der Bemerkung garniert, er stehe lediglich für eine Wahlperiode, konkret also bis 2023, zur Verfügung. „Um den Verein voranzubringen“, wie Bendl betont.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen