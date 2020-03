21:24 Uhr

Traumergebnis für Reinhard Schieferle in Winterbach

Plus 97,7 Prozent überraschen den Kandidaten Reinhard Schieferle in Winterbach. Welch großes Projekt er in Waldkirch sieht.

Mit traumhaften 97,7 Prozent der Wählerstimmen bei einer sehr guten Wahlbeteiligung von 74,8 Prozent wird Reinhard Schieferle neuer Bürgermeister von Winterbach. „Mit so einem Ergebnis hätte ich nicht gerechnet!“, gibt Reinhard Schieferle offen zu.

Nominiert von allen drei Listen, der Wählervereinigung Rechbergreuthen, der Wählervereinigung Waldkirch und der Wählervereinigung Winterbach, hat sich Schieferle ein Traumergebnis allenfalls gewünscht, ist jetzt aber doch überrascht. Schieferle ist parteilos und seit zwölf Jahren im Gemeinderat – davon sechs Jahre als Zweiter Bürgermeister neben dem bisherigen Bürgermeister Karl Oberschmid. Das Ergebnis gebe Rückhalt und wecke Erwartungen, ist sich Schieferle sicher. Noch am Wahlabend schaute Schieferle in den drei Wahllokalen in Waldkirch, Winterbach und Rechbergreuthen vorbei und gratulierte den gewählten Gemeinderatsmitgliedern. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. In Waldkirch erhält Schieferle 90 von 91 Stimmen In Waldkirch bekam Schieferle tatsächlich 90 von 91 gültigen Stimmen. Dort sieht der 49-Jährige auch ein großes Projekt. Das Vereinsheim, in dem die Schützen, die Feuerwehr und der Soldatenverein untergebracht sind, muss saniert werden. In Winterbach muss das Baugebiet im Dorf noch erschlossen werden. Schieferle möchte in den nächsten sechs Jahren Bürger und Gemeinderat bei seinen Entscheidungen hinter sich wissen. Eine Wahlparty gebe es nicht, jeder sei in seinem Wahllokal. Deshalb hatte sich Schieferle persönlich auf den Weg nach Waldkirch, Winterbach und Rechbergreuthen gemacht. (sawa)

