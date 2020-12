vor 23 Min.

Venezolaner aus dem Kreis Günzburg spricht über heimische Weihnachtstraditionen

Miguel Saldivia, gebürtiger Venezolaner, der jetzt mit seiner Frau Tina in Wasserburg wohnt, liebt Hallacas zu Weihnachten. Das typisch venezolanische Rezept besteht aus gebratenem Fleisch in einem Maismehlmantel, eingeschlagen in Bananenblättern. Heuer hat er sich extra viele Hallacas bestellt.

Von Heike Schreiber

Weihnachten wird fast überall auf der Welt gefeiert und doch jedes Mal anders. Wie begehen Menschen in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten die Weihnachtszeit? Unsere Zeitung ist der Frage nachgegangen und lässt in einer kleiner Serie Menschen aus dem Landkreis zu Wort kommen, die über die Gepflogenheiten in ihrem Heimat- land berichten. Miguel Saldivia berichtet über seine Erinnerungen an die Feierlichkeiten in Venezuela.

Der Gefrierschrank ist randvoll. Gefüllt fast ausschließlich mit kleinen braunen Päckchen – in denen sich ein exotisches Weihnachtsessen verbirgt. 20 Hallacas hat sich Miguel Saldivia rechtzeitig vor Heilig Abend nach Wasserburg liefern lassen. Nach Jahren des Verzichts wollte er sich die Köstlichkeit aus Fleischstückchen, Rosinen, Kapern und Oliven im Maismehlteig, eingewickelt in Bananenblätter, die er als Kind in Venezuela stets an Weihnachten gegessen hat, auch mal wieder in seiner neuen Heimat gönnen. Wenn er jetzt die Hallacas im Wasserdampf gart und der Duft durchs Haus zieht, sind das für den 42-Jährigen „unglaubliche Gefühle und Emotion pur“. „Es riecht nach Weihnachten“, findet er.

Miguel Saldivia feierte früher Weihnachten in Mérida in Venezuela

Eigentlich sei er gar nicht sentimental, behauptet Miguel Saldivia, der vor 20 Jahren Venezuela verlassen hat und seit 2009 im Landkreis Günzburg lebt. Er wird es aber doch, als er von der Weihnachtszeit in seinem südamerikanischen Geburtsland erzählt und in Erinnerungen schwelgt. „Wunderschön war das als Kind“, erinnert er sich zurück. Geboren wurde er in Barquisimeto, der viertgrößten Stadt Venezuelas. Doch in den vierwöchigen Weihnachtsferien besuchte er mit seinen Eltern und den drei Geschwistern immer die Großeltern in Mérida, der mit 1600 Metern höchsten Stadt in den Anden und mit der höchsten Seilbahn der Welt, erzählt Miguel stolz.

Neben Oma und Opa, die in einem angeseheneren Viertel wohnten, traf er alle Cousins und Cousinen, „und das waren viele“. Dieses Miteinander an Weihnachten ist für Miguel bis heute „das Schönste“ geblieben. Alle zusammen gingen sie am Adventssonntag früh morgens um fünf Uhr zur Messe, die Glocken läuteten und Weihnachtslieder dudelten aus Lautsprechern. Nach der Messe trafen sich alle auf dem Kirchplatz, tranken heißen Tee, die Kinder liefen Rollschuh. „Jeder hat gesungen, getanzt, gefeiert, das war ein tolles Gefühl.“

In Venezuela zog Saldivia rund um Weihnachten singend und Gitarre spielend von Haus zu Haus

Zusammen mit den Kindern aus der Nachbarschaft machten er und seine Cousinen traditionell Musik, vom 21. Dezember bis Neujahr zogen sie singend und Gitarre spielend von Haus zu Haus, sangen typisch venezolanische Lieder mit heißen Rhythmen, nicht vergleichbar mit sanften europäischen Weihnachtsliedern. Als Belohnung bekamen sie Kakao und Plätzchen.

Die Weihnachtsdeko der anderen wurde bei der Gelegenheit auch bewundert. Sie hätten einen Wettbewerb daraus gemacht, wer am schönsten dekoriert hatte. Die Krippen durften dabei natürlich nicht vergessen werden. Jede Familie baute eine im Wohnzimmer auf, manche waren mehrere Quadratmeter groß. Der Pfarrer kam sogar ins Haus und segnete die Kunstwerke. „Krippen sind viel wichtiger als Weihnachtsbäume“, erzählt Miguel. Die sind aus Plastik und „furchtbar bunt und voll“, schaltet sich Miguels Frau Tina ein.

Sie, eine gebürtige Heilbronnerin, war bei ihrem ersten Besuch an Weihnachten in Venezuela vor allem von den Weihnachtssternen beeindruckt, mit denen nicht nur die Plastikbäume dekoriert wurden, sondern die auch einfach im Garten wuchsen. Und noch etwas hat Tina überrascht: wie wenig ruhig und besinnlich es hier zuging. Es war laut, es wurde gesungen, getanzt – und unglaublich spät gegessen.

Hallacas sind das traditionelle venezolanische Weihnachtsessen

Und da kamen die Hallacas ins Spiel, das traditionelle venezolanische Weihnachtsessen. Miguel hat sie schon jahrelang nicht mehr auf dem Teller gehabt. „Viel zu aufwendig“, um sie selbst zu machen. Mehrere Tage brachte seine Mutter früher damit zu, sie zuzubereiten. Dutzende und Aberdutzende Päckchen aus musste sie wickeln, um die riesige Familie satt zu bekommen. Den Stress will sich Miguel heute nicht antun, erst Recht nicht, da seine Frau und die zwei Töchter von der Spezialität wenig angetan sind. „Sie schmecken sehr gewöhnungsbedürftig“, findet Tina. Er liebt sie, genauso wie den Kartoffelsalat mit Hühnerfleisch (Ensalada de gallina), den gebratenen Schinken (Pernil de cochino) oder das Schinkenbrot (Pan de jamón).

Warum es ihn überhaupt so weit weg von Heimat und Hallacas bis nach Günzburg verschlagen hat? Das ist eine unglaublich lange Geschichte. Nachdem er Hotelmanagement studiert hatte, verließ Miguel mit 22 Jahren Venezuela. Er machte einen zweiten, amerikanischen Abschluss in Ohio, dann begann eine kleine Weltreise, er arbeitete in Florida, Portugal und Dubai, bevor er wieder nach Miami Beach zurückkehrte ins Ritz-Carlton Hotel. Dort lernte er seine heutige Frau Tina, die in derselben Branche tätig war, sie verliebten sich, heirateten. Eigentlich wollten die zwei nach Kalifornien ziehen, neue Jobs hätten sie gehabt, doch dann kam 2009 die Finanzkrise.

Wegen der Finanzkrise zog das Ehepaar von den USA nach Deutschland

Das Leben in den USA wurde ihnen zu unsicher, sie wechselten von den Staaten nach Europa. Weil Miguel als neuen Standort Deutschland vorschlug – obwohl er die Sprache gar nicht beherrschte –, bewarb sich seine Frau bei Legoland Deutschland. Im Urlaub schauten sie sich zum ersten Mal Günzburg an, „es hat geschneit, es war romantisch“, erinnert sich Tina, und Miguels Entscheidung stand fest: „Da finde ich es schön, da bleiben wir.“ Seine Frau erhielt den Zuschlag für die Stelle, die zwei zogen um.

Er selbst musste bei Null anfangen, machte einen Integrationskurs, lernt Deutsch, jobbte im Legoland, dann half er beim Waldvogel in Leipheim in der Küche aus. „Da habe ich gelernt, Spätzle und Krustenbraten zu machen“, erzählt er und lacht schallend. Jahre später wurde er sogar Assistent der Geschäftsleitung, bevor er 2015 beschloss, der Gastronomie den Rücken zu kehren. Er machte eine Weiterbildung im Bereich Import/Export und bekam „den Job meines Lebens“ bei der Firma Ludofact in Jettingen-Scheppach.

Und jetzt? Feiert er Weihnachten irgendwie typisch deutsch. Anfangs habe er immer noch ganz viele Leute eingeladen, inzwischen hat er sich „an das Ruhige“ gewöhnt. Er habe sich angepasst, er sei ja nicht so traditionell. Nur beim Essen, da will er die Hand drauf halten. Es muss ein ganz besonderes Menü sein, nichts Alltägliches. Ginge es nur nach ihm – es gäbe Hallacas. Die isst er diesmal allein. Und träumt dabei von Weihnachten als Kind in Venezuela.

