Waldstetten greift tief in die Rücklagen

Plus Der Doppelhaushalt der Marktgemeinde Waldstetten sieht große Ausgaben und Investitionen vor. Insbesondere der Kindergarten und die Feuerwehr profitieren.

Von Irmgard Lorenz

Auch wenn Bund, Länder und nicht zuletzt Gemeinden sich auf den größten Wirtschaftseinbruch in der Geschichte der Bundesrepublik einstellen müssen: Die Marktgemeinde Waldstetten kann trotzdem mit Zuversicht in die kommenden Jahre gehen. Trotz großer Investitionen, die der einstimmig beschlossene Doppelhaushalt 2020/2021 enthält, bleibt der Markt schuldenfrei. Die Rücklagen allerdings werden von derzeit etwa 7,8 Millionen Euro zum Jahresende 2021 auf voraussichtlich 3,28 Millionen Euro geschrumpft sein. Das hat aber auch Vorteile.

Waldstetten will 1,9 Millionen Euro investieren

Mit 4,37 Millionen Euro im laufenden Jahr und mehr als 6,5 Millionen Euro 2021 wird das Haushaltsvolumen (2019: 2,94 Millionen Euro) deutlich steigen. Nahezu 1,9 Millionen Euro will die Marktgemeinde Waldstetten im laufenden Jahr investieren, knapp vier Millionen Euro sollen es im kommenden Jahr sein. 2019 hatte der Vermögenshaushalt nur vergleichsweise bescheidene 778000 Euro umfasst.

Im Kindergarten St. Martin wird nicht nur die jahrzehntealte Ausstattung erneuert, sondern mit einem Anbau auch Raum für eine Krippengruppe mit 15 Plätzen geschaffen. Kämmerer Michael Fritz rechnet mit insgesamt 1,2 Millionen Euro Kosten, wobei 2020 in erster Linie die Planung laufen soll. Baubeginn könnte im Sommer 2021 sein. Der Kämmerer geht von einem voraussichtlichen Fördersatz von 50 Prozent für 230 Quadratmeter förderfähige Fläche aus und rechnet damit, dass die Gemeinde dann insgesamt 60 Prozent der Gesamtkosten, also etwa 760.000 Euro, aufbringen muss.

Neues Löschfahrzeug für Feuerwehr Waldstetten

Dem Feuerwehrbedarfsplan entsprechend wird in Waldstetten ein Löschfahrzeug LF20KatS beschafft, 280.000 Euro sind dafür 2021 vorgesehen. Bei den 15.000 Euro Kosten für die bereits im laufenden Jahr vorgesehene Ausschreibung hakte Gemeinderat Markus Katzer ein, der das Geld lieber in technische Ausstattung investiert hätte. Zwingend vorgeschrieben sei die Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der Ausschreibung nicht, sagte Gemeinderat Mathias Mader. Bürgermeister Michael Kusch verwies allerdings auf die große Komplexität, die Ausschreibung an ein Fachbüro zu vergebens, sei deshalb sinnvoll.

50.000 Euro sind 2021 für den Anbau eines Lagers an den Musikantenstadel vorgesehen. Ein Anbau an das Feuerwehrhaus soll dem Platzmangel im Bauhof abhelfen. Auch das Thema Digitalisierung spiegelt der Haushalt mit Mitteln für die weitere Digitalisierung im Rathaus und in den Grund- und Mittelschulverbänden. Beide Schulen seien „ausreichend ausgestattet“, sagte Kämmerer Michael Fritz, auch das Thema Leihgeräte für Homeschooling „nimmt Fahrt auf“.

Neue Bauplätze "Am Gehag 3" in Waldstetten

„Am Gehag 3“ wird es 18 neue Bauplätze geben, fünf davon könnten voraussichtlich schon heuer verkauft werden. Der ehemalige Pfarrhof bei der Kirche ist gekauft und bezahlt. 1,2 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Ein Nutzungskonzept muss noch erarbeitet werden.

Auch wenn Waldstetten im Baugebiet „Am Gehag 3“ eine stattliche Zahl neuer Bauplätze schaffen kann, soll die Innenentwicklung nicht vergessen werden. Für den auch dafür notwendigen strategischen Grunderwerb hat der Kämmerer 550.000 Euro im kommenden Jahr eingeplant. Heuer sind 660.000 Euro für den allgemeinen Grunderwerb vorgesehen.

Finanziert werden können all die im Doppelhaushalt vorgesehenen Investitionen nicht zuletzt dank des seit 2014 stetig wachsenden Anteils, den Waldstetten von der Einkommensteuer seiner Bürger bekommt. Durch Corona-bedingte Kurzarbeit und steigende Arbeitslosigkeit erwartet Kämmerer Fritz allerdings einen deutlichen Einbruch bei dieser zweitgrößten Steuereinnahmequelle der Gemeinde. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 hat er mit 717.300 und 738.900 Euro aus der Einkommensteuerbeteiligung gerechnet.

Von Konjunkturpaket der Bundesregierung fällt auch für Waldstetten etwas ab

Auch die Gewerbesteuer, größte Einnahmequelle in Waldstetten, wird unter den Corona-Folgen leiden. Von dem Anfang Juni von der Bundesregierung beschlossenen, 130 Millionen starken Konjunkturpaket falle aber auch für die Kommunen etwas ab, sagte Fritz. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 kalkuliert er deshalb mit Gewerbesteuereinnahmen von jeweils gut einer Million Euro. Und er sagt dazu: „Ich bin ein vorsichtiger Kämmerer.“

Schlüsselzuweisungen, von denen viele Gemeinden profitieren, bekommt Waldstetten in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nicht, dazu ist die Marktgemeinde zu finanzstark. Mit einer Steuerkraft von 1439 Euro pro Einwohner liegt der Markt 2020 erneut deutlich über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen in Bayern (897 Euro pro Einwohner).

Für die Kreisumlage werden im laufenden Jahr etwa 801.000 Euro fällig, 2020 circa 1,1 Millionen Euro. Der Personalausbau bei der Verwaltungsgemeinschaft lässt auch diese Umlage von 166.800 Euro im vergangenen Jahr auf 190.000 und 195.700 Euro ansteigen, außerdem steigt die Umlage an den Abwasserverband Unteres Günztal .

Waldstetten muss auf Rücklagen zurückgreifen

Um den Haushalt auszugleichen, ist eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von heuer 291.125 Euro und im kommenden Jahr 131.275 Euro vorgesehen. Das allein reicht allerdings nicht, um ein Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schaffen. Der Markt holt deshalb im laufenden Jahr voraussichtlich knapp 1,4 Millionen Euro aus der Rücklage und 2021 etwas mehr als 3,23 Millionen Euro.

Das ist nicht dramatisch, denn Ende 2022 wird Waldstetten nach derzeitigen Berechnungen immer noch mehr als zwei Millionen Euro auf der hohen Kante haben. Schulden hat die Marktgemeinde nach wie vor nicht und sie muss auch keine Kredite aufnehmen.

Und die Entnahme aus den Rücklagen hat den positiven Nebeneffekt, dass die Verwahrgelder nicht mehr ganz so hoch sein werden. Im vergangenen Jahr hat Waldstetten 30.000 Euro Strafzinsen für seine Bankguthaben bezahlt. „Das tut verdammt weh“, sagte dazu Kämmerer Michael Fritz.





