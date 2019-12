vor 51 Min.

Wanzl blickt positiv ins neue Jahr

Die Leipheimer Metallwarenfabrik baut auf die Leistungsfähigkeit in arbeitsreichen Phasen. Mitarbeiter wurden geehrt

Das solide Fundament, das hervorragende Image und die starke Position von Wanzl am Markt hat Gottfried Wanzl, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wanzl-Unternehmensgruppe, bei einer Feier betont, bei der er mit Klaus Meier-Kortwig, Vorsitzender der Geschäftsführung, in Leipheim treue Mitarbeiter geehrt hat.

Wanzl mahnte aber auch, dass diese Erfolge nur gemeinsam und mit weitsichtigen Entscheidungen zu sichern seien. Klaus Meier-Kortwig würdigte den maßgeblichen Beitrag der Mitarbeiter am Aufstieg von Wanzl zu einem Global Player. Vor allem die enorme Leistungsfähigkeit des gesamten Unternehmens in arbeitsintensiven Phasen sei ein einzigartiger Trumpf, den es unbedingt auch 2020 zu wahren gelte. Das neue Jahr startet mit einem Höhepunkt, der Weltleitmesse des Handels, der Euro-Shop Mitte Februar, wo sich Wanzl einmal mehr als Branchenpionier präsentieren will. Die Firma blickt laut der Pressemitteilung positiv in die Zukunft.

Im Mittelpunkt des Festabends standen die Jubilare. Seit 40 Jahren gehören Gerlinde Köhr, Walter Köberling, Jutta Schwenk, Renate Kammerer, Alois Hindelang, Wilfried Tamm, Peter Kowal, Jeffery Anders, Jürgen Benz und Marita Wiedemann zum Unternehmen, ebenso Gabriele Apel, Muhammet Özer, Durak Ilbasi, Erhan Özer, Harald Bannert, Hilde Neudeck, Arif Gökdepe, Mehmet Erkan und Margit Messerschmidt.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Waldemar Frank, Nevzat Karaburun, Martin Lokodi, Herwig Krüger, Michael Glogger, Michael Bäuerle, Christoph Simon, Georg Müller, Katharina Ballin, Birgit Maile, Peter Brecevic, Marion Junginger, Wolfgang Hehlinger, Martina Brenner, Alexander Belsch, Joachim Töpelt, Roland Anton Hehlinger, Albert Riemer, Karola Christ, Ingrid Famula, Viktor Paster, Manuela Münzing, Tilo Eisemann, Sven Kriegsmann, Daniel Cenda, Hüseyin Contur, Ruth Neumann, Wolfgang Dopfer, Georg-Leonhard Strehle, Hasan Halilovic, Sergej Schindel, Bernd Wörz, Viktor Rau, und Carsten Glogger.

Seit zehn Jahren gehören zu Wanzl: Julian Schönfisch, Stefan Scharm, Simone Louis, Michael Siegner, Michael Janetschke, Claudia Kimmelmann, Andreas Walz, Daniel Sailer, Florian Heinle, Sabrina Grimm, Helen Reimer, Petra Wildermuth, Sabrina Vietz, Simon Kuschel, Michael Krönes, Alexey Kudryavtsev, Sarah Fendt.

In den Ruhestand verabschiedet wurden: Alexander Bertsch, Xaver Stelzle, Herbert Stöckle, Liubov Erdman, Tatjana Kunz, Olga Koschevnikov, Maria Futterknecht, Herwald Kunz, Roland Heuberger, Friedrich Urlacher, Anton Spolwind, Herbert Feustle, Kalman Bardosi, Artur Koch, Hansjörg Bühler, Brigitte Schuster, Anneliese Straub, Constantin Zimmermann, Walter Kral, Sieglinde Rottstedt, Günter Brand, Alexander Oborowski, Viktor Roschkov, Viktor Reeb, John Rodgers, Annemarie Mayer, Adam Andrzejewski, Erhan Özer, Gerhard Czora, Arthur Mitterhuber und Karin Löffler. (zg)

