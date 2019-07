vor 22 Min.

Was Ferienjobber wissen müssen

Klar kann man gutes Geld in den Sommerferien verdienen. Aber auch dafür gibt es Spielregeln. Das gilt es zu beachten.

Das aktuelle Schuljahr gehört fast der Vergangenheit an. Die Koffer sind gepackt. Die Sommerferien versprechen großartige Urlaubsziele. Doch es gibt auch Schüler im Landkreis Günzburg, die es sich noch nicht einmal auf „Balkonien“ gut gehen lassen. Sie jobben, um sich besondere Wünsche zu erfüllen. Insbesondere in der Gastronomie, bei Dienstleistern und im Handel gibt es Ferienjobs. Anita Christl, Rechtsexpertin im Beratungszentrum Recht und Betriebs-wirtschaft der IHK Schwaben, gibt Tipps, auf was Ferienjobber und Arbeitgeber achten müssen.

Schriftliche Vereinbarung Empfehlenswert ist, die Eckdaten der Beschäftigung, Dauer, tägliche Arbeitszeit und so weiter mit dem Betrieb schriftlich festzulegen. Bei Jugendlichen müssen die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung zum Ferienjob geben.

Gehalt für Ferienjobber Auch Ferienjobber haben einen Anspruch auf eine leistungsgerechte Bezahlung. Allerdings gibt es für Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Ausbildung in der Regel keine verbindlichen Stundenlöhne. Der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 9,19 Euro steht jedoch allen Schülern zu, die 18 Jahre oder älter sind oder bereits über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen.

Arbeitszeit Wie lange ein Schüler arbeiten darf, hängt von seinem Alter ab. Das Jugendarbeitsschutzgesetz erlaubt keine Beschäftigung von Kindern unter 13 Jahren. Bei Kindern zwischen 13 und 15 Jahren sind leichte Arbeiten bis zu zwei Stunden täglich erlaubt, sofern die Eltern zustimmen, zum Beispiel Zeitungen austragen, Einkäufe erledigen oder Haustiere betreuen. Zwischen 18 Uhr abends und 8 Uhr morgens besteht für diese Altersgruppe aber ein Beschäftigungsverbot. Erst Jugendliche ab 15 Jahren dürfen bis zu acht Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich arbeiten. Schüler zwischen 15 und 18 Jahren können für maximal vier Wochen in den Ferien einen Ferienjob annehmen. Sie dürfen aber nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. Volljährige Schüler dürfen auch länger als vier Wochen jobben.

Ausnahmen für bestimmte Branchen Ausnahmen bei den Arbeitszeiten gibt es beispielsweise im Gaststättengewerbe oder im Bäckerhandwerk. Jugendliche über 16 Jahren dürfen in Gaststätten bis 22 Uhr beschäftigt werden, in Bäckereien schon ab 5 Uhr morgens. Es gibt auch Ausnahmen von der Samstags- und Sonntagsruhe. Jugendliche dürfen in der Gastronomie auch samstags und sonntags eingesetzt werden, jedoch muss durch Freistellung an anderen Tagen die 5-Tage-Woche gewährleistet sein. Mindestens zwei Samstage und zwei Sonntage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben.

Ruhezeiten Die im Jugendarbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen täglichen Ruhepausen von 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Stunden und 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden müssen zwingend eingehalten werden. Nach Ende der täglichen Arbeit muss ein Jugendlicher zwölf Stunden Freizeit haben, bevor er wieder zu arbeiten beginnt.

Verbotene Tätigkeiten für Ferienjobber Bestimmte Tätigkeiten dürfen von jugendlichen Ferienjobbern nicht ausgeführt werden. Darunter fallen beispielsweise Arbeiten, die die individuelle körperliche Leistungsfähigkeit des Jugendlichen überfordern oder die mit hohen Unfallgefahren verbunden sind. Auch Tätigkeiten, die hinsichtlich Lärm-, Erschütterungs- oder Strahlenbelastung gesundheitlich schädlich sind, sind für Jugendliche tabu.

Wo findet man einen Ferienjob? Der beste Weg ist die persönliche Suche am Wohnort. Auch Eltern und deren Freunde können hilfreiche Vermittler sein. Häufig sind diese Kontakte erfolgreicher als die Suche über Internet-Portale.

Der Günzburger IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar ermuntert Interessenten, bei Firmen auch aktiv vorstellig zu werden. Fragen – ob telefonisch oder per Mail – koste nichts. Und wer sich im Ferienjob gut anstelle, habe vielleicht schon einen Schritt in den Berufseinstieg zurückgelegt.

