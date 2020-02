vor 36 Min.

Was ein Brauch zum Aschermittwoch Menschen noch bedeutet

Warum die Ascheauflegung die Menschen schon auf das Osterfest vorbereitet, erklären Pfarrer aus dem Landkreis Günzburg - und wie das Fasten heute aussehen kann.

Von Alina Heindl

Nach dem wilden Fasching beginnt heute wieder ein besinnlicherer Abschnitt, die christliche Fastenzeit. Zu deren Beginn gehen am heutigen Aschermittwoch viele Katholiken in die Kirche, um das Aschekreuz zu empfangen. Aber was genau bedeutet der Brauch eigentlich? Die Auflegung der Asche findet man schon im Alten Testament. Büßer, also Menschen, die gesündigt haben, legten ein Bußgewand an und wurden mit Asche bestreut, erklärt Pater Jonas Schreyer aus Ichenhausen. Noch heute gelte die Asche deshalb als Symbol der Buße und Umkehr. Daher kommt auch die Redewendung „in Sack und Asche gehen“.

Laut Pfarrer Christoph Wasserrab aus Günzburg werden die Gläubigen durch die gemeinsame Bestreuung im Gedanken verbunden, dass sie alle Schwächen haben. Auch die Botschaft, dass das Leben vergänglich ist, schwingt dabei mit. Bei der Auferlegung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Häufig werde die Asche in Kreuzform auf den Kopf des Gläubigen gestreut. Aber auch ein Kreuz aus Asche mit dem Finger auf die Stirn zu zeichnen sei eine gängige Variante. Die Asche stamme von den Palmzweigen, die am Palmsonntag des Vorjahres gesegnet und anschließend verbrannt werden. „In der Asche steckt also schon Ostern drin“, sagt Pfarrer Wasserrab. Denn darum geht es am Aschermittwoch eigentlich.

Man kann auch auf Instagram oder WhatsApp verzichten

Der Tag ist der Beginn der 46-tägigen Fastenzeit zur Besinnung und Vorbereitung auf Ostern. Der Mensch werde dazu angehalten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sagt Klaus Bucher, Dekan des Landkreises Günzburg. Die Fastenzeit ist im christlichen Glauben eine Zeit der Umkehr und des Neuanfangs. Sie wird im Christentum seit dem fünften Jahrhundert praktiziert. Dabei werden eigentlich nur 40 Tage gefastet, da die Sonntage keine Fastentage sind. 40 Tage nach dem Vorbild von Jesus, der in der Bibel nach seiner Taufe so lange in der Wüste fastete und währenddessen drei Mal vom Teufel in Versuchung geführt wurde und ihm widerstand, erklärt Klaus Bucher.

In dieser Zeit gehe es aber nicht nur darum, auf etwas zu verzichten. Laut Bucher hat die Fastenzeit drei Säulen: die erste ist das Gebet, die zweite das Fasten. Hierzu zählt nicht nur bestimmte Lebensmittel, wie Süßigkeiten oder Fleisch, wegzulassen. Auch auf andere alltägliche Dinge wie Instagram, WhatsApp oder die Nutzung des Autos kann man verzichten. Es gehe dabei nur darum, sich dieser Dinge wieder bewusst zu werden. „Es ist wie ein geistiges Trainingslager“, beschreibt Klaus Bucher.

Der Glaube hat für viele an Bedeutung verloren

Die dritte Säule ist, Almosen zu geben. Das bedeutet, mit anderen Menschen zu teilen. „Ich will zum Beispiel Zeit teilen“, sagt der Dekan. Er habe sich vorgenommen, Menschen zu besuchen, die er sonst nicht oft sieht.

Bucher hat den Eindruck, dass die Fastenzeit inzwischen für weniger Menschen eine Bedeutung habe. Allerdings glaubt er auch, dass das Fasten für die Menschen, die sich immer noch bewusst dafür entscheiden, wichtiger geworden sei. Auch Wasserrab sagt, Aschermittwoch und der Glaube im Allgemeinen hätten in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren, einige Menschen könnten nichts mehr damit anfangen. Vor allem bei jungen Erwachsenen habe die Kirche, neben anderen Dingen wie Beruf und Beziehung, oft keine hohe Priorität mehr. „Aber die Gläubigen, die da sind, sind oft aus Überzeugung da“, sagt Wasserrab.

Für ihn gehe es gerade in der Fastenzeit auch darum, sich mit manchen Dingen intensiver zu beschäftigen. Er wolle sich zum Beispiel noch stärker mit bestimmten Bibelstellen befassen. Ob man nun auf Fleisch verzichtet, den Lieben mehr Zeit schenkt oder gar nicht fastet, die Fastenzeit bietet die Gelegenheit sich mal wieder auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.

Lesen Sie auch zum Thema Kirche:

Der neue Bischof Bertram ist mit dem Landkreis eng verbunden

So feiert die Pfarreiengemeinschaft ihr erstes Weihnachten