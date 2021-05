Wettenhausen

Kloster Wettenhausen startet kulturelles Jahresprogramm mit einer Premiere

Plus Mitten in der Corona-Krise bringt das Kloster Wettenhausen sein Jahresprogramm heraus. Was geplant ist und welches Zeichen man damit setzen will.

Von Heike Schreiber

Lange haben die Schwestern des Klosters Wettenhausen mit sich gerungen. Sollten sie es wagen, mitten in der Corona-Krise ein Kulturprogramm für das komplette Jahr 2021 auf die Füße zu stellen? Sie wagten es, und so werden ab Samstag landkreisweit 17.500 druckfrische Broschüren in den Briefkästen stecken. Die Schwestern gingen aber sogar noch einen Schritt weiter: Am Donnerstag startet das Kloster mit einer Premiere in sein Veranstaltungsprogramm und bietet zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Online-Vortrag an.

