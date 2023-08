Aufgefallen

Historisches aus Günzburg

Plus Die Eröffnung des Günzburger Volksfestes ist stets ein besonderer Moment. Vor allem für den Günzburger Oberbürgermeister, wie sich in diesem Jahr herausgestellt hat.

Von Till Hofmann

Der gedankenlose Gebrauch von Wörtern ist ein wahres Ärgernis. So ist das Wort "Freund", seit es in sozialen Netzwerken inflationär verwendet wird, entwertet und seiner Bedeutung beraubt. Regelmäßig stellen sich einem die Nackenhaare, wenn ein Verein zum dritten oder siebten Mal eine Feierlichkeit organisiert und dann wie selbstverständlich vom "traditionellen" Fest spricht. Der Weihnachtsbaum mag in diesen Breiten eine Tradition sein oder der Tanz in den Mai.

Ähnlich verhält es sich mit dem Wort "historisch". Alles Mögliche und Unmögliche ist historisch, vermutlich bereits, wenn sich zwei Internet-Freunde zufällig während der "traditionellen italienischen Nacht", die ihr Dorfverein erstmals ausrichtet, treffen.

