Betrunkener ignoriert Hinweis der Polizei und fährt Rad

Eigentlich wäre es nur noch eine kurze Strecke gewesen, die ein Betrunkener hätte zurücklegen müssen. Auf den Rat der Polizei hörte er nicht und muss nun büßen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine Streife der Polizei Günzburg zu einer vermeintlich hilflosen Person in die Raiffeisenstraße gerufen. Am Einsatzort trafen die beiden Polizeibeamten einen auf dem Boden schlafenden Mann an, dessen Fahrrad an einem Zaun lehnte. Die Beamten weckten den schlafenden Mann auf. Obwohl er nur einige hundert Meter von der Einsatzörtlichkeit entfernt wohnt, legte er laut Polizeiangaben an der Einsatzörtlichkeit eine Pause ein. Die Beamten forderten ihn unter mehrfachem Hinweis, sein Fahrrad zu schieben und nicht zu fahren, auf, nach Hause zu gehen.

Auf den 28-Jährigen wartet eine empfindliche Strafe

Kurz darauf sahen die Streifenbeamten den 28-Jährigen wieder, dieses Mal fuhr er auf seinem Fahrrad. Die Beamten hielten ihn auf und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Da das Ergebnis über dem für Fahrradfahrer festgelegten Grenzwert von 1,6 Promille lag, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt unterbanden sie ebenfalls. Gegen den Fahrradfahrer ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)