Autofahrer will bei Kissendorf helfen und wird dabei betrogen

Hilfsbereitschaft wird nicht immer belohnt. So wollte ein Autofahrer bei einer vermeintlichen Panne bei Kissendorf helfen und wurde dabei um viel Geld betrogen.

Aufgrund seiner Gutmütigkeit wurde ein Autofahrer Opfer von Betrügern. Der 28-Jährige war am Montagnachmittag gegen 15 Uhr von Kissendorf Richtung Rieden an der Kötz unterwegs, als er außerhalb der Ortschaft auf ein vermeintliches Pannenfahrzeug aufmerksam wurde. Dessen Fahrer gab vor, dass sein Auto keinen Sprit mehr habe. Um das Tanken zu ermöglichen, zeigte sich der Mann bereit, ausländische Währung in Euro zu wechseln.

Hierbei wurde er übers Ohr gehauen, nachdem ihm der Autofahrer für die übergebenen 150 Euro wertlose, ungültige rumänische Währung aushändigte. Diesen Umstand bemerkte der Mann allerdings erst später. In diesem Zusammenhang wird nach dem Fahrer eines blauen Audi mit der rumänischen Zulassung gesucht. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)