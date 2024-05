Unbekannter fährt ein geparktes Auto in Bühl an

Das Auto eines Bühler Anwohners ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Unfallfahrer hinterlässt zwar eine Handynummer, an das Telefon geht er aber nicht.

Ein Unbekannter hat das geparkte Auto eines Anwohners im Bibertaler Ortsteil Bühl angefahren. Laut Polizei parkte der Geschädigte seinen Pkw am vergangenen Samstag gegen 16 Uhr vor seiner Wohnanschrift im Weberweg in Bühl. Als er am Sonntag gegen 15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass ein unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in die linke Seite der Frontstoßstange des Pkw des Mannes gefahren ist. Der Unfallfahrer hat zwar einen Zettel mit seiner Handynummer am Fahrzeug hinterlassen, hat aber sonst keine weiteren Daten hinterlassen. Trotz mehrfacher Versuche des Mannes, den Unfallfahrer zu erreichen, ist ihm das bisher nicht gelungen. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Mercedes. Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher oder den Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 08221/9190. (AZ)