Unbekannter zahlt die Waren in einem Kiosk nicht

Lebensmittel im Wert von 100 Euro hat ein Unbekannter mitgehen lassen. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr wurden aus einem Kiosk in der Hohlgasse etliche Waren entwendet. In dem Kiosk werden Lebensmittel frei zugänglich ohne Verkaufspersonal gegen Bezahlung in einer bereit gestellten Kasse angeboten. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf ungefähr 100 Euro geschätzt. Die Ermittlungen des Täters dauern derzeit noch an. (AZ)