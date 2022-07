Bibertal

vor 52 Min.

Unfall zwischen Teleskoplader und Auto in Ortsteil von Bibertal

Die Polizei Günzburg meldet einen Unfall in Opferstetten.

Ein 43-Jähriger will in Opferstetten in Richtung Sportplatz abbiegen und übersieht ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge werden beim Unfall beschädigt.

Im Bibertaler Ortsteil Opferstetten ist am Donnerstagnachmittag ein 43-jähriger Gerüstbauer mit einem Teleskoplader auf der Straße Stellefeld unterwegs gewesen. Er hielt sich laut Polizeibericht mittig und beabsichtigte nach links in Richtung Sportplatz abzubiegen. Auto und Teleskoplader in Unfall bei Bibertal verwickelt Wie die Beamtinnen und Beamten weiter berichten, übersah er hierbei einen entgegenkommenden Pkw Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß. Sowohl das Auto wie auch die Ladung auf dem Stapler wurden dabei beschädigt. (AZ)

