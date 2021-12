Was ist nur mit dem Trinkwasser in Bibertal los?

Plus Seit Monaten gibt es in Silheim und Kissendorf Probleme mit dem Trinkwasser. Eine Untersuchung der Trinkwasseranlage liefert ein niederschmetterndes Ergebnis.

Die Menschen in Bibertal sind sauer. Seit Mai gibt es in Silheim und Kissendorf Probleme mit dem Trinkwasser. War zu Beginn eine Woche lang nicht einmal mehr Duschen oder Waschen erlaubt und versorgte die Feuerwehr die Menschen mit frischem Wasser, konnte diese harte Maßnahmen schnell gelockert werden. Es blieb ein Abkochgebot.