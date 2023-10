Zwei Solarparks für die Gemeinde Bibertal in Planung

Plus Die Rätinnen und Räte des Gemeinderates Bibertal befassten sich mit Analysen und Standortalternativen für zwei Solarparks.

Zurzeit werden in Bibertal zwei Freiflächen-Fotovoltaikanlagen geplant. Eine östlich von Anhofen, die zweite nördlich von Opferstetten. Die aufwändigen Verfahren für die dafür nötigen Bebauungspläne führt das Ulmer Landschaftsplanerbüro Zeeb und Partner durch.

Regina Zeeb erläuterte in der Gemeinderatssitzung die Ergebnisse der vom Landratsamt geforderten Analysen von möglichen Standortalternativen. Zeeb kommt zu dem Ergebnis, dass die Flächen, so wie sie von den Investoren ausgesucht wurden, Vorteile gegenüber den Standortalternativen haben. Der Solarpark östlich von Anhofen soll auf rund 7,7 Hektar Ackerfläche errichtet werden, die dazu passende Infrastruktur sei aufgrund der Biogasanlage vorhanden.