Bei Sturz auf einem Feldweg in Bubesheim schwer verletzt

Der Fahrer eines Kleinkraftrades verletzt sich schwer, als er auf einem Feldweg bei Bubesheim stürzt. Er kam ins Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben war ein junger Mann am Freitagabend um 18:49 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf einen Feldweg an der Schwarzäckerstraße in Bubesheim unterwegs, als er auf dem Schotter die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte.

Der junge Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. (AZ)