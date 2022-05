Aufmerksamer Zeuge beendet Unfallflucht in Burgau schnell

Der Mann schreibt sich das Kennzeichen eines Wagens auf, dessen Fahrerin zuvor ein anderes Auto beschädigt hat.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Freitagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht in der Stadtstraße in Burgau geklärt werden. Eine 69-Jährige touchierte beim Ausparken mit ihrem Auto ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich von dem Unfallort.

Ein 49-Jähriger beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen der Fahrerin. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro, so die Polizei. (AZ)