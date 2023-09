Auto fängt auf der A8 bei Burgau Feuer

Eine Autofahrerin bemerkt während der Fahrt Rauch in ihrem Auto und kann gerade noch anhalten. Als die Feuerwehr eintrifft, steht der Wagen in Vollbrand.

Ein Auto ist am Samstagnachmittag auf der A8 bei Burgau in Brand geraten. Wie Kreisbrandrat Helmut Motzer mitteilt, war die Autofahrerin gegen 15.40 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als sie kurz hinter Burgau Rauch im Fahrgastraum bemerkte. Sie konnte den Mercedes älteren Baujahrs auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen.

Zwei Fahrbahnen der A8 müssen gesperrt werden

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeugheck bereits in Vollbrand, auch der Grünstreifen fing bereits an zu brennen, teilt Helmut Motzer weiter mit. Das Fahrzeug habe die Feuerwehr Burgau schnell abgelöscht. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zwei Richtungsfahrbahnen mussten für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Burgau auch die Kreisbrandinspektion, Polizei und der Autobahnbetreiber Pansuevia. (AZ)