Der frühere Burgauer Bürgermeister Wolfgang Schubaur ist tot

Wolfgang Schubaur beim Wandern vor knapp einem Jahr in den Pitztaler Bergen (Österreich).

Plus Gut elf Wochen nach Altbürgermeister Konrad Barm ist dessen Vorgänger gestorben. Die Beerdigung Schubaurs war am Samstag. Im Burgauer Rathaus sind die Menschen schockiert.

Sein Leben hatte er umgekrempelt. Weniger Stress, dafür mehr Bewegung. Alkohol hat er keinen mehr getrunken, auf Süßigkeiten ganz verzichtet und an sich weniger gegessen. Mit jedem Pfund, das purzelte, kehrte mehr und mehr Lebensqualität zurück. Über 40 Kilogramm hatte er vor der Krankheit abgenommen. "Mein Mann hatte noch viele Pläne", sagt Gabriele Schubaur. So wollte er diesen Sommer auf dem Fahrrad den Spuren seiner Vorfahren hauptsächlich in den Regionen München und Freising folgen. Ahnenforschung hat Wolfgang Schubaur mit großer Begeisterung betrieben. Den Stammbaum seiner Familie konnte er bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen.

