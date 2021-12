Die Burgauer nutzen beim Carsharing lieber Diesel- als Elektroauto

Plus Drei Jahre lang stand vor dem Burgauer Rathaus ein Elektro-Van als Carsharing-Auto. Warum wieder auf Dieselantrieb gesetzt wird und was die Fahrten nun kosten.

Die Zahlen zeigen es: Die Burgauer fahren lieber Diesel- statt Elektroantrieb. Das werbefinanzierte Elektroauto der Carsharing-Firma Mikar, das vor dem Rathaus parkt, ist nach drei Jahren ersetzt worden. Ein Opel Vivaro mit acht Sitzen kann nun ausgeliehen werden. Und der kommt gut an, wie von der Firma Mikar zu erfahren war.