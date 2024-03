Ehealltag mit Tiefgang: "Alte Liebe" feiert Premiere in Burgau

Plus Der Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder begeistert als Bühnenstück das Publikum im Neuen Theater.

Ihre Ehe habe 40 Jahre lang gehalten, „wie auch immer“, stellt Harry fest. Er scheint mit dem Erreichten nicht unzufrieden, doch seine Frau Lore stört die allzu nüchtern-pragmatische Einstellung ihres Gatten. Eine schwierig gewordene Beziehung steht im Mittelpunkt der aktuellen Inszenierung im Neuen Theater Burgau. Gespielt wird die Bühnenfassung des Romans „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder. Was die beiden Akteure auf der Bühne vorführen, das dürfte vielen langjährig Verheirateten vertraut sein.

Der einstige Schwung ist dahin. Gewohnheiten sind an die Stelle von Idealen getreten, Vertrautheit hat das Begehren abgelöst. Missverständnisse haben sich eingeschlichen, zu oft fühlt man sich vom Partner unverstanden. Nun steht der etwas spröde gewordenen Beziehung zwischen Lore und Harry eine Zerreißprobe bevor. Tochter Gloria möchte sich zum dritten Mal verheiraten. Mutter Lore und Vater Harry beziehen diesbezüglich unterschiedliche Positionen. Es kommt hart auf hart, doch letztendlich sorgt die problematische Situation für eine Annäherung der Partner. Es kommt zum Neubeginn, der aber nicht lange währen darf.