Feuerwehr rückt nach Rauchmelderalarm aus

Die Feuerwehr kommt mit einem Großaufgebot zu einem Mehrfamilienhaus in Burgau. Eine 83-Jährige hatte vergessen den Herd auszuschalten.

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mindelstraße hat am Freitagabend ein Rauchmelder ausgelöst. Ein aufmerksamer Bewohner hörte in der Nachbarwohnung den Rauchmelder piepsen und alarmierte der Polizei zufolge die Feuerwehr Burgau, die mit einem Großaufgebot anrückte.

Nachdem es im Treppenhaus nach angebranntem Essen roch, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstüre. Schnell stellte sich heraus, dass die 83-jährige Bewohnerin einen Topf mit Essen auf ihrem eingeschalteten Herd hatte stehen lassen und die Wohnung verlassen hatte. Die Feuerwehr brachte den Topf ins Freie und lüftete die Wohnung. Es entstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand. (AZ)