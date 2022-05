Gegenverkehr zwingt 19-Jährigen mit seinem Auto in den Seitenstreifen

Kurz nach dem Burgauer Stadtteil Unterknöringen kam der junge Fahrer mit dem Schrecken davon. Beschädigt wurde allerdings sein Auto.

Ein 19-Jähriger fuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Pkw von Unterknöringen in Richtung Burgau. Kurz nach dem Ortsschild kam ihm ein Fahrzeug entgegen, das durch einen weiteren Pkw überholt wurde. Da sich der Überholende auf der Fahrspur des 19-Jährigen befand, musste dieser nach rechts in den Seitenstreifen ausweichen.

Bei dem Manöver wurde der Unterboden seines Autos beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, meldet die Polizei, ohne anzuhalten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)