Handels- und Gewerbeverein Burgau will die Innenstadt weiter beleben

Harald Dalm und Michael Hackenberg führen weiterhin den Handels- und Gewerbeverein Burgau. Was in diesem Jahr noch ansteht.

Bei seiner Jahreshauptversammlung hat der Handels- und Gewerbeverband Burgau über den Handel in der Stadt gesprochen. Man sei bemüht, die Innenstadt weiter zu beleben, so Dalm, der mit seinem Vertreter Michael Hackenberg für das Engagement großes Lob erhielt. Dalm verwies auf Gespräche, wie man was generieren könne, sowie auf das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), das als Orientierungsmaßnahme für die Stadtentwicklung der nächsten Jahre dient und von dem aus konkrete Maßnahmen für eine Gesamtstrategie abgeleitet werden könnten. Sieben Geschäftsaufgaben standen seit der letzten Jahreshauptversammlung immerhin dem Gewinn von acht neuen HGV-Mitgliedern gegenüber.

Aus dem Bericht des alten und neuen Vorsitzenden Dalm wurde deutlich: Der HGV hat im vergangenen Jahr schon einiges organisiert, um Kunden in die Geschäfte der Markgrafenstadt zu bringen. Erwähnt wurde die „Langen Einkaufsnacht“, bei der erstmals auch Vereine in der Stadtstraße mit Verkauf von Getränke- und Essensausgaben mit dabei waren. Ein Kinderkarussel war ebenfalls im Einsatz. Die Veranstaltung fand in der Bevölkerung eine breite Akzeptanz. Ebenso die Burgauer Weihnachtskugel-Aktion mit zahlreichen Sofortgewinnen nach jedem Einkauf. Vor allem die „Aktion Storch“ unter dem Motto „Es klappert in Burgau“ sei ein voller Erfolg gewesen, so Dalm. Viele Stunden seien nötig gewesen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Neue Ideen für Marktsonntage sind gefragt

Die Storchen-Aktion soll es im kommenden Jahr wieder geben, wobei auch Kindergärten und Grundschulen mit eingebunden werden sollen. Künftig will sich der HGV auch noch intensiver in den sozialen Medien präsentieren: mit Aktionen und Ideen, um an neue Generationen heranzutreten. Ein Wunsch, den Harald Dalm ebenfalls äußerte, war, die Marktsonntage etwas bunter und abwechslungsreicher zu gestalten.

Lange Einkaufsnacht am Freitag

Welche HGV-Aktionen stehen in diesem Jahr noch an? An diesem Freitag, 24. November, findet wieder die „Lange Einkaufsnacht“ statt. Begleitet wird sie von einem umfangreichen Rahmenprogramm, unter anderem mit den Stadtsoldaten und einer Feuershow von Armati Equites am Kirchplatz sowie einer Illumination der Innenstadt. Die meisten Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet. Bei vorweihnachtlichem Ambiente wird auch kulinarisch vieles geboten sein. Am 1. Dezember startet die Burgauer Weihnachtskugel-Aktion, bei der es nach jedem Einkauf in den beteiligten Burgauer Geschäften Sofortgewinne gibt. Sie endet am 23. Dezember.

Die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Burgau in der „Alten Schmiede“ gingen zügig über die Bühne. Harald Dalm wurde einstimmig zum Vorsitzenden, Michael Hackenberg zu seinem Vertreter wiedergewählt. (AZ mit rag)