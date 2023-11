Burgau

vor 29 Min.

Handy am Steuer bringt Mann ins Gefängnis

Weil er während der Autofahrt sein Handy am Ohr hatte, hat die Polizei einen 44-Jährigen in Burgau angehalten.

Weil er beim Autofahren telefoniert, hält die Polizei einen 44-Jährigen in Burgau an. Es zeigt sich, dass der Mann schon öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist.

Eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg hat am Freitag einen 44-jährigen Autofahrer erwischt, der während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Der Fahrer des Kleintransporters wurde daraufhin zur Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle entdeckten die Beamten im Fahrgastraum zwei Messer. Um diese mitführen zu dürfen, bedarf es laut Polizei eines berechtigten Interesses, das der Verkehrsteilnehmer aber nicht glaubhaft machen konnte. Außerdem gab der 44-Jährige zunächst falsche Personalien an, nämlich die seines Bruders. Als die Beamten die richtigen Personalien herausbekommen hatten, stellten sie bei einer Recherche im polizeilichen Fahndungssystem fest, dass gegen den 44-Jährigen vier Haftbefehle bestanden. Weitere Überprüfungen ergaben, dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Autofahrer wird in eine Justizvollzugsanstalt gebracht Aufgrund der Haftbefehle wurde er dem zuständigen Richter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Gegen den 44-Jährigen wird unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Waffengesetz, falscher Namensangabe und letztlich auch wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung (Handynutzung während der Fahrt) ermittelt. (AZ)

