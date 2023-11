In der Off Art Jahresausstellung stellen auch neue Künstler aus

Malerei, Grafik, Objekt-Kunst und Bildhauerei: In der Jahresausstellung in der Galerie in Burgau ist Vielfalt geboten. Es gibt sogar Schätze zu moderaten Preisen.

Rechtzeitig vor der Weihnachtszeit lädt der Kunstverein Off Art wieder in die Burgauer Galerie von Rike und Berthold Groß zu einer attraktiven Werk- und Verkaufsschau ein. Im Rahmen einer Vernissage am langen Freitag hat die Vereinsvorsitzende Karen Steifensand die Jahresausstellung mit einem Zitat von Edgar Degas eröffnet: "Die Kunst ist nicht nur das, was der Künstler sieht, sondern auch, was er andere sehen lässt." In Burgau lassen 31 Off Art-Mitglieder ihre Kunst sehen. In mehr als 75 Werken präsentieren sie ihr Können und geben damit nicht nur einen Einblick in das eigene Schaffen, sondern auch in die Qualität des 1992 zur Förderung von Kunst und Kultur gegründeten Vereins.

Wie von Kunstfreunden und Kennern in der Region nicht anders erwartet, bietet die diesjährige Ausstellung wieder ein breit angelegtes Panorama, das Malerei, Grafik, Objekt-Kunst und Bildhauerei zu einem ebenso bunten wie spannenden Gesamtbild zusammenführt. Die Ausstellung erlaubt in ihrer Vielfalt einen Überblick über die unterschiedlichsten Gestaltungsmöglichkeiten in der zeitgenössischen Kunst. Farben, Formen, Formate, Techniken und Materialien, in der Burgauer Galerie kann der Besucher eine Reise durch die schier unendlichen Möglichkeiten künstlerischen Schaffens machen.

Auch neue Namen sind in der Galerie in Burgau zu finden

In guter Tradition des Vereins haben die viele der langjährigen Mitglieder Werke eingestellt und überzeugen mit Bekanntem aber auch mit neuen Ideen. Gelungene Versuche, einmal ganz andere Techniken anzuwenden, sich mit einer neuen Farbpalette auseinanderzusetzen oder mit bislang nicht genutzten Materialien neue Wege zu gehen: manch ein ausstellender Künstler lädt in Burgau seine Bewunderer ein, bekannte Wege zu verlassen und sich auf die Suche zu machen.

Neben den bekannten sind auch neue Namen zu finden: Karl Berscheit beispielsweise, der erst nach der diesjährigen Ausstellung zum Kunstpreis der Stadt Günzburg Mitglied wurde und mit mehreren Werken in Burgau vertreten ist. Auch Sabine Würtemberger ist neu dabei mit spannenden Verbindungen von Goldschmiedearbeiten mit Malerei und Grafik sowie Joachim Schreijäg, der sich in verschiedenen Arbeiten der Mooreiche widmet.

Galeristin Riki Groß und Vereinsvorsitzende Karen Steifensand freuen sich über die gelungene Ausstellung und den Besucherzuspruch. Foto: Gertrud Adlassnig

Die Jahresausstellung überzeugt durch ihre Offenheit für die unterschiedlichsten Themen und Herangehensweisen. Egal, ob sich nun ein Künstler mit dem Seelenleben auseinandersetzt, einen kritischen und mahnenden Blick in die Zukunft wagt, den Alltag thematisiert oder mit Farbe und Leichtigkeit die Freuden des Sommers in die kalte Jahreszeit hinüberrettet, egal welche Techniken er für das Vorhaben einsetzt, wenn es künstlerisch gut gemacht ist, findet es seinem Platz in der Jahresausstellung. Diese wendet sich mit diesem Konzept nicht an den Kunstspezialisten und -sammler, sondern an alle, die sich an Kunstwerken erfreuen und sich mit ihnen auseinandersetzen wollen.

Besonders erfreulich für Besucher auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist die Preisgestaltung der ausgestellten Werke. In der Galerie bietet sich ein sehr weitgespannter Bogen. Insbesondere im Ständer mit den ungerahmten Werken, Grafiken, Aquarelle, Skizzen und Zeichnungen, finden sich kleine Schätze zu moderaten Preisen, die einen idealen Einstieg ins Sammeln von originalen Kunstwerken ermöglichen. Und auch die Bilder und Objekte im Raum laden mit ihren fairen Preisen dazu ein, nicht nur angeschaut, sondern auch mit nach Hause genommen zu werden.

Die Jahresausstellung Off Art 2023 in der Burgauer Galerie ist noch bis zum 12. Januar zu sehen.